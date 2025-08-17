ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: Tolna vármegyei rendőrség
Nyitókép: Tolna vármegyei rendőrség

Templomba ment lopni

Infostart

Egy nagykanizsai férfi a szekszárdi római katolikus templomban megpróbált pénzt lopni. A tolvaj balszerencséjére a szertartás után a templom beriasztása miatt csapdába esett, és a sekrestyés rázárta az ajtót.

A rendőrség tájékoztatása szerint a sekrestyés, aki az esti mise után bezárta az épületet, visszatért, és tetten érte a férfit, amint a cserkészeknek gyűjtött adományt pakolja ki a lelakatolt perselyből.

A sekrestyés, felismerve a helyzetet,

azonnal bezárta a tolvajt, és értesítette a rendőrséget.

A 44 éves férfi a helyszínen elmondta, hogy a mise alatt a gyóntatófülkében bújt el, és közel 30 000 forintot emelt el. Arra azonban nem számított, hogy a templomban riasztó van.

A szekszárdi járőrök percek alatt a helyszínre értek, és előállították a gyanúsítottat. A rendőrség a lopott adománypénzt még aznap visszaszolgáltatta az egyházi képviselőnek.

Kezdőlap    Bűnügyek    Templomba ment lopni

rendőrség

szekszárd

tolvaj

mise

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból

Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból
Mértékadó személyiségek, borászok mellett orvosok, szakértők, közéleti személyiségek is csatlakoztak nyilatkozatukkal ahhoz a nyílt levélhez, amely a borkultúra érdekében született "Tiéd a mérték" címmel. A vállalkozás célja, hogy új alapokra helyezze a felelős borfogyasztás társadalmi megítélését, hangsúlyozza a borkultúra felbecsülhetetlen értékét, miközben elutasítja az öncélú alkoholfogyasztást.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij Brüsszelben egyeztet Ukrajna szövetségeseivel, holnap a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Zelenszkij Brüsszelben egyeztet Ukrajna szövetségeseivel, holnap a Fehér Házba utazik Európa krémje - Híreink az ukrán frontról

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. Európai vezetők bejelentették: hétfőn Volodimir Zelenszkijjel tartanak a Fehér Házba, hogy a háború rendezéséről beszéljenek az amerikai elnökkel. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, miken kellett átmennie a fiatal teniszcsillagnak: már nem jár el egyedül sehova

Hihetetlen, miken kellett átmennie a fiatal teniszcsillagnak: már nem jár el egyedül sehova

Emma Raducanu megosztotta tapasztalatait a hírnévvel, a magánéletébe való folyamatos beavatkozással és a sportkarrierjét érintő kihívásokkal kapcsolatban

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer and European leaders to join Zelensky at White House meeting with Trump

Starmer and European leaders to join Zelensky at White House meeting with Trump

The Ukrainian president arrives in Brussels ahead of Ukraine talks co-chaired by the UK, France and Germany on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 17. 09:28
Mit keresett egy nő éjjel a Dunában, senki nem tud semmit
2025. augusztus 15. 16:34
Politika, kommentek – ez már a Btk.-ba ütközhet, ki is vonult a rendőrség
×
×
×
×