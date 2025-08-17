Templomba ment lopni

A rendőrség tájékoztatása szerint a sekrestyés, aki az esti mise után bezárta az épületet, visszatért, és tetten érte a férfit, amint a cserkészeknek gyűjtött adományt pakolja ki a lelakatolt perselyből.

A sekrestyés, felismerve a helyzetet,

azonnal bezárta a tolvajt, és értesítette a rendőrséget.

A 44 éves férfi a helyszínen elmondta, hogy a mise alatt a gyóntatófülkében bújt el, és közel 30 000 forintot emelt el. Arra azonban nem számított, hogy a templomban riasztó van.

A szekszárdi járőrök percek alatt a helyszínre értek, és előállították a gyanúsítottat. A rendőrség a lopott adománypénzt még aznap visszaszolgáltatta az egyházi képviselőnek.