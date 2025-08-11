ARÉNA
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
Nyitókép: Pixabay

Érthetetlen, vandál pusztítás Mórágyon

Infostart / MTI

Egy dühöngő férfi felgyújtotta az ország egyik legikonikusabb buszmegállóját, amelyet az önkormányzat a település lakóinak segítségével pihenőhellyé rendezett be; a helyiségben székek, fotelek, asztalok és több száz könyv volt - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Megállapították, hogy a 33 éves dunaszekcsői férfi vasárnap este minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd felgyújtotta azokat. A gyújtogatóról kiderült, hogy részeg volt, és feltehetően kábítószer hatása alatt is állt. A gyorsteszt többféle kábítószerre is pozitív jelzést mutatott.

A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngő, öntudatán kívül levő férfit kórházba vitték.

A helyszíni szemle során a rendőrök észlelték, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki. Ezért a gyújtogatás és a busz megrongálása miatt is büntetőeljárást indítottak a bonyhádi rendőrkapitányságon.

Bűnügyek    Érthetetlen, vandál pusztítás Mórágyon

gyújtogatás

vandalizmus

mórágy

2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
2025. augusztus 11. 15:41
2025. augusztus 11. 10:48
