Szinte hihetetlen: Hilary Swank 52 évesen babát vár

Hilary Swank különleges, egyedi videóval tudatta rajongóival, hogy 52 évesen ismét várandós – írja a Femina.

Az Oscar-díjas színésznő ritkán oszt meg bármit is a magánéletéből, a mostani videóval azonban valósággal felrobbantotta az internetet. A felvétel elején a színésznő ikrei láthatók, ahogy LED-fénycsíkokkal díszített ruhákban táncolnak a sötétben, majd ő maga is belép a képbe, és ruháján a fények egy kisbabát rajzoltak ki a pocakjában.

„Sokan kérdezik tőlem, milyen projektet fogok legközelebb csinálni. Ez decemberben jelenik meg” – írta humorosan a videó mellé Hilary Swank, kiegészítve egy babafej-emojival. A rajongók örömmel fogadták a hírt, rövid idő alatt több tízezer kedvelés érkezett a videóra, illetve gratulációk százai a kommentek között.

Hillary Swank és férje, Philip Schneider viszonylag későn alapított családot, első várandósságát 2022-ben jelentette be, ekkor egy kisfia és egy kislánya született. Az ikrek mostanra már 4 évesek, és a jelek szerint hamarosan tovább bővül a család.