ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.37
usd:
325.95
bux:
145742.98
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gyurcsány Ferenc az El Camino után, a spanyol tengerparton. Forrás: Facebook/Gyurcsány Ferenc
Nyitókép: Facebook/Gyurcsány Ferenc

Így él most Gyurcsány Ferenc – betekintést engedett magánéletébe a volt miniszterelnök

Infostart

A politikától visszavonult, immáron íróként tevékeny egykori miniszterelnök végigjárta Európa egyik legkeményebb zarándokútját új szerelmével, közben megtanult ezt-azt az életről, párkapcsolatról.

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a DK egykori elnöke a politikában ma már nem aktív, a magánéletben viszont annál inkább, ugyanis nemrégiben végigjárta az El Camino zarándokutat új szerelmével, a nála 26 évvel fiatalabb Ágnes Éva fotóssal – írja a Blikk.

Az íróvá avanzsált egykori kormányfő a lapnak elárulta, párjával aktív életet élnek, rendszeresen kirándulnak 10-20 kilométereket, így nem volt teljesen idegen terep számukra a zarándokút. Ennek során hét nap alatt gyalogoltak le 180 kilométert, ebből a leghosszabb napon 38-at tettek meg.

Ráadásul rendszerint nem ért véget a nap a hat órányi gyaloglással, többnyire a szállásra megérkezés után következett a környék bejárása, a vásárlás, este pedig ki kellett mosniuk és meg kellett szárítaniuk a ruháikat. Gyurcsány Ferenc saját bevallása szerint, bár kevésbé energikus már, mint párja, nem gondolt arra, hogy el se kellett volna kezdeni a zarándoklatot.

Még ha időnként voltak is nehézségek, összességében sajátosan izgalmas élmény volt a dolog

– jelentette ki. Az El Caminón tapasztaltakról elmondta, nem ragaszkodhattak a megszokott kényelemhez, sokkal inkább alkalmazkodniuk kellett az adott körülményekhez. Viszont mindenki segített mindenkinek, még akkor is, ha nem volt közös nyelv. A volt miniszterelnök kijelentette: az ő utazásuk nem vallásos zarándoklat volt, hanem egy nagy, közös természetes emberi élmény.

A párkapcsolati egyensúlyról, illetve az út jelentette próbatételről Gyurcsány Ferenc elmondta, sem az El Camino alatt, sem pedig előtte nem veszekedtek egyszer sem. Úgy fogalmazott:

az apró dolgok egyszerűen nem érnek annyit, hogy vitatkozzanak rajtuk.

Nem kell mindent szóvá tenni, nem kell mindent megbeszélni, mindenből ügyet csinálni. Mint mondta, neki is vannak rigolyái. Nem szabad korlátozni a másikat, el kell fogadni olyannak, amilyen.

Az egykori politikus párjáról elmondta: ő az első számú olvasója és kritikusa is egyben. Ha befejez egy fejezetet, rögtön megosztja vele, és figyeli a reakcióját, visszajelzéseit. Fontosnak tartja a véleményét, mert antropológusként más szemszögből látja a dolgokat, és felhívja a figyelmét olyan részletekre is, amiket egyébként nem biztos, hogy észrevett volna.

Magánéletük kapcsán Gyurcsány Ferenc elárulta: gyermekeik hasonló korúak és kifejezetten jól kijönnek egymással. Azt viszont leszögezte: sem ő, sem Ágnes Éva nem érzi úgy, hogy házassággal is össze kellene kötniük az életüket.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bulvár    Így él most Gyurcsány Ferenc – betekintést engedett magánéletébe a volt miniszterelnök

politika

gyurcsány ferenc

visszavonulás

zarándokút

párkapcsolat

magánélet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rögtön bocsánatkéréssel kezdte az új legfőbb ügyész

Rögtön bocsánatkéréssel kezdte az új legfőbb ügyész
Megkövette a társadalmat az ügyészi szervezet nevében az elmúlt időszak egyes döntései miatt az új legfőbb ügyész, Fejes Péter. Az őt jelölő Baka András köztársasági elnök is nyilatkozott Fejes Péter megválasztása után.
 

Megválasztotta az Országgyűlés az új legfőbb ügyészt

Megszavazták: munkaszüneti nap lesz december 24-e

Szigorúbb ellenőrzést kapnak a politikusok

„Pócs János csalt a szavazásnál” – Magyar Péter sürgős javaslatot tett, nem is egyet

Forsthoffer Ágnes újabb szabályszegést mutatott be

Elmaradt Magyar Péter napirend előtti felszólalása

Váratlan egyetértes a Tisza és a Fidesz között az Országgyűlésben

Változnak a beruházások előtt a környezeti hatásvizsgálati eljárások

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Eljött az amerikai félidős választások napja. A választásra jogosult mintegy 250 millió amerikai ma dönthet az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról, miközben a szenátori mandátumok harmada is szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható a demokrata többség, a kérdés csak az, hogy mekkorára fog nyúlni. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, hogy a demokraták a felsőházi többséget is elhódítsák a republikánusoktól, immár ők a favoritok a szenátusban is. Ted Cruz republikánus szenátor a hétvégén vérfürdőre figyelmeztette pártja szavazóit, ha nem mennek el voksolni. Cikkünk folyamatosan frissül, magyar idő szerint szerda hajnalban pedig élőben közvetítjük, ahogy érkeznek az eredmények az Egyesült Államokból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömeges járvány tört ki egy magyar óvodában: sokan megbetegedtek, ezek a tüneteik

Tömeges járvány tört ki egy magyar óvodában: sokan megbetegedtek, ezek a tüneteik

Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Bács-Kiskun vármegyei óvodából, ahol összesen 40 gyermek és dolgozó betegedett meg.

BBC
Business Sport Travel Science
Voting begins in US midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

Voting begins in US midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

Donald Trump's Republican Party currently controls both chambers of Congress - but that could change after today's election.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 23. 06:58
Videón a csupasz, torz lény, amely elragadja a háziállatokat
2026. október 15. 11:08
Szinte hihetetlen: Hilary Swank 52 évesen babát vár
×
×