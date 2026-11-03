Így él most Gyurcsány Ferenc – betekintést engedett magánéletébe a volt miniszterelnök

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a DK egykori elnöke a politikában ma már nem aktív, a magánéletben viszont annál inkább, ugyanis nemrégiben végigjárta az El Camino zarándokutat új szerelmével, a nála 26 évvel fiatalabb Ágnes Éva fotóssal – írja a Blikk.

Az íróvá avanzsált egykori kormányfő a lapnak elárulta, párjával aktív életet élnek, rendszeresen kirándulnak 10-20 kilométereket, így nem volt teljesen idegen terep számukra a zarándokút. Ennek során hét nap alatt gyalogoltak le 180 kilométert, ebből a leghosszabb napon 38-at tettek meg.

Ráadásul rendszerint nem ért véget a nap a hat órányi gyaloglással, többnyire a szállásra megérkezés után következett a környék bejárása, a vásárlás, este pedig ki kellett mosniuk és meg kellett szárítaniuk a ruháikat. Gyurcsány Ferenc saját bevallása szerint, bár kevésbé energikus már, mint párja, nem gondolt arra, hogy el se kellett volna kezdeni a zarándoklatot.

Még ha időnként voltak is nehézségek, összességében sajátosan izgalmas élmény volt a dolog

– jelentette ki. Az El Caminón tapasztaltakról elmondta, nem ragaszkodhattak a megszokott kényelemhez, sokkal inkább alkalmazkodniuk kellett az adott körülményekhez. Viszont mindenki segített mindenkinek, még akkor is, ha nem volt közös nyelv. A volt miniszterelnök kijelentette: az ő utazásuk nem vallásos zarándoklat volt, hanem egy nagy, közös természetes emberi élmény.

A párkapcsolati egyensúlyról, illetve az út jelentette próbatételről Gyurcsány Ferenc elmondta, sem az El Camino alatt, sem pedig előtte nem veszekedtek egyszer sem. Úgy fogalmazott:

az apró dolgok egyszerűen nem érnek annyit, hogy vitatkozzanak rajtuk.

Nem kell mindent szóvá tenni, nem kell mindent megbeszélni, mindenből ügyet csinálni. Mint mondta, neki is vannak rigolyái. Nem szabad korlátozni a másikat, el kell fogadni olyannak, amilyen.

Az egykori politikus párjáról elmondta: ő az első számú olvasója és kritikusa is egyben. Ha befejez egy fejezetet, rögtön megosztja vele, és figyeli a reakcióját, visszajelzéseit. Fontosnak tartja a véleményét, mert antropológusként más szemszögből látja a dolgokat, és felhívja a figyelmét olyan részletekre is, amiket egyébként nem biztos, hogy észrevett volna.

Magánéletük kapcsán Gyurcsány Ferenc elárulta: gyermekeik hasonló korúak és kifejezetten jól kijönnek egymással. Azt viszont leszögezte: sem ő, sem Ágnes Éva nem érzi úgy, hogy házassággal is össze kellene kötniük az életüket.