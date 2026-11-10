Az apja nyomdokaiban jár Arnold Schwarzenegger legkisebb fia

Arnold Schwarzenegger legfiatalabb fia, a 29 éves Joseph Baena november 7-én, Kaliforniában lépett színpadra, és saját bevallása szerint rendkívül büszke az eredményére. A verseny különösen fontos mérföldkő számára, hiszen ez volt pályafutása harmadik megmérettetése, egyben bemutatkozása a Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA) mezőnyében. A versenyt a kaliforniai El Segundóban rendezték meg, Baena a Classic Physique Open kategóriában az 5. helyen végzett – írja a People magazin beszámolója nyomán a hvg.hu.

Baena az Instagramon számolt be az eredményről. Mint írta, sokkal jobb formában állt színpadra, mint az előző, áprilisi megmérettetésén. A mostani versenyt ugyanakkor érzelmileg is különösen intenzív élményként írta le.

Joseph Baena március óta vesz részt profi szinten testépítőversenyeken. A sportág iránti érdeklődésében meghatározó szerepet játszott édesapja, aki, mielőtt színészi karrierbe kezdett, hétszer nyerte meg a Mr. Olympia testépítő-bajnokságot. Apjától, Arnold Schwarzeneggertől kapta a testépítésről szóló enciklopédiát is, aminek lapozgatása közben jött meg a kedve az edzéshez, izomépítéshez.

Kapcsolatuk fontos részét képezik a közös edzések is. Baena korábban a legjobb edzőpartnerének nevezte Arnoldot, akivel rendszeresen együtt sportolnak a kaliforniai Venice Beach híres Gold’s Gym edzőtermében. A fiatal sportoló külön büszke arra, hogy a felkészülését önállóan végezte, személyi edző nélkül. Elmondása szerint természetesen kapott útmutatást és támogatást, de a munkája jelentős részét egyedül végezte. A verseny után azt is kijelentette, pontosan tudja, hol kell még fejlődnie, és milyen munkára lesz szükség a jobb eredmény eléréséhez.