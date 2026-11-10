ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.25
usd:
322.77
bux:
146064.21
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 25: Joseph Baena arrives at the Christy Premiere during 2025 AFI FEST at TCL Chinese Theater on October 25, 2025 in Hollywood, California.
Nyitókép: Maya Dehlin Spach/WireImage/Getty Images

Az apja nyomdokaiban jár Arnold Schwarzenegger legkisebb fia

Infostart

A színészlegenda folytatja a „családi hagyományt”, és részt vett első profi testépítőversenyén – nem is rossz eredménnyel!

Arnold Schwarzenegger legfiatalabb fia, a 29 éves Joseph Baena november 7-én, Kaliforniában lépett színpadra, és saját bevallása szerint rendkívül büszke az eredményére. A verseny különösen fontos mérföldkő számára, hiszen ez volt pályafutása harmadik megmérettetése, egyben bemutatkozása a Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA) mezőnyében. A versenyt a kaliforniai El Segundóban rendezték meg, Baena a Classic Physique Open kategóriában az 5. helyen végzett – írja a People magazin beszámolója nyomán a hvg.hu.

Baena az Instagramon számolt be az eredményről. Mint írta, sokkal jobb formában állt színpadra, mint az előző, áprilisi megmérettetésén. A mostani versenyt ugyanakkor érzelmileg is különösen intenzív élményként írta le.

Joseph Baena március óta vesz részt profi szinten testépítőversenyeken. A sportág iránti érdeklődésében meghatározó szerepet játszott édesapja, aki, mielőtt színészi karrierbe kezdett, hétszer nyerte meg a Mr. Olympia testépítő-bajnokságot. Apjától, Arnold Schwarzeneggertől kapta a testépítésről szóló enciklopédiát is, aminek lapozgatása közben jött meg a kedve az edzéshez, izomépítéshez.

Kapcsolatuk fontos részét képezik a közös edzések is. Baena korábban a legjobb edzőpartnerének nevezte Arnoldot, akivel rendszeresen együtt sportolnak a kaliforniai Venice Beach híres Gold’s Gym edzőtermében. A fiatal sportoló külön büszke arra, hogy a felkészülését önállóan végezte, személyi edző nélkül. Elmondása szerint természetesen kapott útmutatást és támogatást, de a munkája jelentős részét egyedül végezte. A verseny után azt is kijelentette, pontosan tudja, hol kell még fejlődnie, és milyen munkára lesz szükség a jobb eredmény eléréséhez.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bulvár    Az apja nyomdokaiban jár Arnold Schwarzenegger legkisebb fia

verseny

színész

hagyomány

testépítő

arnold schwarzenegger

fiú

joseph baena

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Európa már egy háború előszobájában lehet? Meglepő magyarázatot adott a szakértő

Európa már egy háború előszobájában lehet? Meglepő magyarázatot adott a szakértő
Az utóbbi napokban számos európai repülőjáratnak küldtek bombafenyegetést, csütörtökön például 18-nak. Emellett több nyugat-európai országban nagy bolthálózatok hűtőit olvasztották le hackerek. Hogy mi állhat a fenyegetések hátterében, és hogy lehet-e összefüggés az akciók között, arról Csiki Varga Tamást, a Stratégia és Védelmi Konzultációs Csoport elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
Nem tanultunk a Covidból – pedig az összeomlás-kutató szerint a nyakunkon a válságok

Nem tanultunk a Covidból – pedig az összeomlás-kutató szerint a nyakunkon a válságok

Fenntarthatóság, klímaváltozás, kibertámadások – kifejezések, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat. Mit tenne, ha napokig nem férne hozzá a pénzéhez, mint a múlt héten Paraguayban milliók, vagy mihez kezdene, ha sokáig nem lenne áram, mint tavaly Spanyolországban rengeteg háztartás számára? A témáról Stumpf-Biró Balázs, összeomlás-kutató, környezettudós nyilatkozott az InfoRádióban.
 

Klímakutatók: az utolsó gleccser is eltűnt az Allgäui-Alpokból

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: mi lesz most a lakásárakkal?

Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: mi lesz most a lakásárakkal?

A Nagy 2025-ös Lakásárrali után – várakozásaink szerint legalábbis így vonulhat be a gazdaságtörténetbe ez az időszak – idén őszre látványosan megváltozott a magyar lakáspiac hangulata. A korábbi, Otthon Start által is fűtött drágulás kifulladóban van, a kínálati árak több szegmensben már lefelé korrigálnak, a vevők alkupozíciója pedig érezhetően javul. Az új kormányzati intézkedések – az Otthon Start Program kivezetése, illetve a helyébe lépő, szigorúbb feltételekkel működő Wekerle Plusz Program – tovább fékezik a piacot, a tehetősebbeknek pedig a vagyonadó bevezetése és annak lakóingatlanokra vonatkozó része okozhat fejfájást. A lakásépítésekről, az állami bérlakásprogamról és kapcsolódó szabályozásról is mélységében szó esik majd a Future of Construction konferencián, mindenképp érdemes lesz ott lenni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érkezik az Északi Tauridák meteorraj maximuma: november közepén fényes tűzgömbök is feltűnhetnek az égen

Érkezik az Északi Tauridák meteorraj maximuma: november közepén fényes tűzgömbök is feltűnhetnek az égen

Az Északi Tauridák meteorraj különlegessége, hogy viszonylag ritkán ugyan, de kifejezetten fényes meteorokat, úgynevezett tűzgömböket is létrehozhatnak.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says FBI investigating Nvidia boss's affair with alleged Chinese spy

Trump says FBI investigating Nvidia boss's affair with alleged Chinese spy

The US president said he spoke with Jensen Huang on Monday and asked him about the affair with the alleged spy.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 13:53
Így él most Gyurcsány Ferenc – betekintést engedett magánéletébe a volt miniszterelnök
2026. október 23. 06:58
Videón a csupasz, torz lény, amely elragadja a háziállatokat
×
×