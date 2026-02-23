„Kígyóvá vált” a menyasszony, ezzel a trükkel lépett meg

Abszurd módját választotta egy fiatal indiai nő annak, hogy megszökjön a családja által elrendezett házasság elől. A Hindustan Times cikke szerint nem egyszerűen elszökött a szerelmével, hanem arról is tett, hogy a családja ne kutasson utána – számolt be a 24.hu.

A 25 éves nő nem kívánt hozzámenni ahhoz a férfihoz, akit a családja szemelt ki számára, ezért egy különös tervet eszelt ki: mielőtt február 9-én, virradat előtt kisurrant az otthonából, egy másfél méteres levedlett kígyóbőrt helyezett el az ágyában, azt a látszatot keltve, hogy hüllővé változott.

Bár többek úgy gondolták, isteni beavatkozást történt, a hatóságok nem dőltek be: kiderítették, hogy a Reenaként azonosított nő párkapcsolatban élt, és elmenekült a partnerével, a levedlett kígyóbőrt pedig arra használta, hogy időt nyerjen és zavart keltsen.

A rendőrség keresést indított, de egyelőre nem akadtak a szökevények nyomára.