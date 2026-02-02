ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 2. hétfő
Egy emberi koponya két másik tetején.
Nyitókép: Unsplash

Emberi koponya került elő David Attenborough kertjéből, évszázados rejtély kulcsának bizonyult

Infostart

A természetfilmes londoni otthonának felújítása közben került elő a koponya, ami segített megoldani egy, a viktoriánus korba visszanyúló gyilkossági ügyet.

Meglepő és hátborzongató felfedezés zajlott Sir David Attenborough londoni házának kertjében. Épp, amikor az ismert természettudós 2010-ben felújítási munkálatokat kezdett ingatlanán – írja a Unilad cikke nyomán a nuus.hu.

A munkások egy emberi koponyát találtak, amiről később kiderült, hogy

egy 1879-ben meggyilkolt nőé volt, és kulcsszerepet játszott egy 131 éve húzódó gyilkossági rejtély lezárásában.

A rendőrségi vizsgálat megállapította, hogy a koponya Julia Martha Thomas maradványa, akit a házvezetőnője, az ír származású Kate Webster gyilkolta meg London Richmond városrészében. Az eset a maga korában „Barnes-rejtélyként” vált ismertté, több részlete azonban sosem tisztázódott teljesen.

A házvezetőnek már korábban is volt dolga a rendőrséggel kisebb lopások miatt, és az 1879-ben kezdődött munkaviszony is hamar véget ért, Julia Martha Thomas hamar kirúgta az ír nőt. Ő azonban valahogy kiharcolt pár nap haladékot, ami végzetesnek bizonyult. Március 2-án vita robbant ki köztük, ami dulakodássá fajult, és Kate Webster a vallomása szerint megfojtotta munkaadóját.

A holttest viszont nagyon sokáig nem került elő. Webster feldarabolta áldozatát, a részeket kifőzte és elégette, a fejről pedig azt feltételezték, hogy a Temzébe dobta. Ám a felfedezés bebizonyította, hogy a maradványok egy része a későbbi Attenborough-birtok területén került föld alá.

A lelet alapján a halottkém utólag jogellenes emberölést állapított meg, a halál okát fulladásban és fejsérülésben jelölve meg, ezzel hivatalosan is lezárva az ügyet több mint 130 évvel a gyilkosság után.

