Hamarosan új ágacskával gyarapszik a brit királyi családfa

A néhai II. Erzsébet királynő egyik unokatestvére, Flora Vesterberg megható, érzelmekkel teli bejelentéssel osztotta meg a világgal, hogy első gyermekét várja – írja a femcafe.hu.

A 31 éves művészettörténész hétfőn tette közzé az örömhírt férjével, Timothy Vesterberggel, akivel immár öt éve él házasságban.

Az örömhír nemcsak a családot, hanem a brit királyi ház iránt érdeklődő közönséget is megérintette, Flora ugyanis szoros rokoni kapcsolatban áll a monarchiával: Alexandra brit királyi hercegnő unokája, Sir Angus Ogilvy lánya, így II. Erzsébet királynő első unokatestvérének leszármazottja.

A nagy bejelentéshez egy fotót is kitettek a leendő boldog szülők: