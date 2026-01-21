ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 21. szerda
baba család kisgyerek csecsemő lábak tenyér
Nyitókép: Pixabay

Hamarosan új ágacskával gyarapszik a brit királyi családfa

Infostart

Habár a születendő gyermek nem tartozik közvetlenül az uralkodó ághoz, azért mégis örülhet a kis jövevénynek az egész família.

A néhai II. Erzsébet királynő egyik unokatestvére, Flora Vesterberg megható, érzelmekkel teli bejelentéssel osztotta meg a világgal, hogy első gyermekét várja – írja a femcafe.hu.

A 31 éves művészettörténész hétfőn tette közzé az örömhírt férjével, Timothy Vesterberggel, akivel immár öt éve él házasságban.

Az örömhír nemcsak a családot, hanem a brit királyi ház iránt érdeklődő közönséget is megérintette, Flora ugyanis szoros rokoni kapcsolatban áll a monarchiával: Alexandra brit királyi hercegnő unokája, Sir Angus Ogilvy lánya, így II. Erzsébet királynő első unokatestvérének leszármazottja.

A nagy bejelentéshez egy fotót is kitettek a leendő boldog szülők:

