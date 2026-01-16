ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 16. péntek
Egy nyerőgép szalagjai, amin majdnem összejött a három hetes.
Nyitókép: Unsplash

Csak egy üdítőt akart venni, ehelyett véletlenül rengeteg pénzt nyert a demens nyugdíjas

Infostart

A bácsi azt hitte, hogy egy italautomatába, és nem egy nyerőgépbe dobja a pénzét. A kaszinó az utolsó centig kifizette a tévedésből nyert összeget.

Megdöbbentő történetről számoltak be a minap a Pubity Instagram-oldalán – írja az Index. A bejegyzés szerint egy hetvenes éveiben járó amerikai férfi véletlenül 1,2 millió dollárt, azaz csaknem 400 millió forintot nyert egy nyerőgépen.

A nyugdíjas férfi demenciában szenved, és azt hitte, hogy egy kiadó automatát nyomogat, ugyanis eredetileg csak egy doboz Dr Pepper üdítőre vágyott.

A kaszinó is megerősítette a hírt, és közölte, hogy felvették a kapcsolatot a férfi gondviselőjével, a nyereményt pedig kifizették.

Donald Trump amerikai elnök leginkább Ukrajna és a vámpolitika esetében lépte át a saját maga által felvázolt vörös vonalakat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa szerint Donald Trump külpolitikai lépései inkább elbizonytalanították a szavazóit, semmint újakat hoztak volna mellé.
 

