Vaddisznócsalád masírozott a Balatonnál, nagy volt az ijedtség – videó

A Kerekiben található Balatoni Madárkert kamerái egy teljes vaddisznócsaládot rögzítettek – vette észre a Sonline. A kismalacok szorosan követték a szüleiket. A felvételen látható, ahogy az állatok nem egy félreeső területen, hanem a lakásajtók és a mozgásérzékelő kamerák sora előtt vonulnak végig, ráadásul kora este.

A posztban felhívták a figyelmet arra, hogy a látvány természetes, de veszélyes lehet, különösen egy olyan helyen, ahol állatokat gondoznak. Hozzátették, hogy a többszörös védelmi rendszer nem túlzás, hanem szükségszerűség.