ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.46
usd:
332.56
bux:
98886.87
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Besétált saját búcsúztatására egy halottnak hitt férfi

Infostart

Nem kis meglepetést okozott a fiatal férfi, akit tévesen azonosítottak, a család pedig egy valóban elhunyt, de idegen embert gyászolt.

Óriási megdöbbenést és egyben megkönnyebbülést okozhatott az őt gyászoló rokonoknak és barátoknak egy 22 éves argentin férfi, aki egyszer csak megjelent a tiszteletére rendezett gyászszertartáson – írja a Daily Mirror beszámolója nyomán a 24.hu.

A fura történet szeptember 18-án kezdődött, amikor egy teherautó elgázolt egy férfit az Argentína északi részén található Alderetesben. A rendőrség eredetileg öngyilkosságot gyanított, de az ügyészek gondatlanságból elkövetett emberölésnek minősítették az esetet, és boncolást rendeltek el.

Másnap egy nő megjelent a rendőrségen azzal, hogy az ő fia az áldozat, és a ruházata és fizikai jellemzői alapján azonosította is a testet. Ezt követően a rendőrség tovább is küldte a maradványokat, hogy felkészíthessék a temetésre.

Csakhogy pár nappal később, amikor a gyászolók már összegyűltek leróni a tiszteletüket a koporsónál, a halottnak hitt férfi egyszer csak megjelent, és azt mondta: „Életben vagyok!”

Rögtön kiderült ezután, hogy azért tűnt el napokra, mert kissé elszabadult egy buli és napokig tartó ivászattá fajult. Mint kiderült, fogalma sem volt róla, hogy családja halottnak hiszi.

A rendőrség pedig később megerősítette, hogy az igazi áldozat egy másik férfi, a közeli Delfín Gallóból származó 28 éves Maximiliano Enrique Acosta, akinek a holttestét az incidens után eljuttatták a családjához, és szeptember 23-án el is temették.

Ám az elhunyt valódi családtagjai szerint a dolog nem ment zökkenőmentesen, a holttestet megfelelő azonosítás nélkül adták át. A testvérének saját elmondása szerint kétszer is el kellett mennie a halottasházba, további fájdalmat okozva. Az eset kezelésekor elkövetett szabálytalanságok miatt az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.

Kezdőlap    Bulvár    Besétált saját búcsúztatására egy halottnak hitt férfi

család

argentína

búcsúztatás

eltűnés

meglepetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Akár február végéig is eltarthat a főidény, amikor délután négy órától másnap reggel kilenc óráig bármikor szervezhetnek vadászatokat. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője az InfoRádióban részletesen elmondta, milyen vadászatok, hajtások léteznek, milyen előírásoknak kell megfelelni, és arra is kitért, hogy a korlátozások pontosan milyen helyzetekben érintik a kirándulókat.
VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendőrkézre került Volodimir Z., nagyszabású szabotázsakció elkövetésével vádolják

Rendőrkézre került Volodimir Z., nagyszabású szabotázsakció elkövetésével vádolják

Lengyelországban letartóztatták a Volodimir Z. nevű ukrán búvároktatót, akit azzal vádolnak, hogy robbanótölteteket helyezett el az Északi Áramlat gázvezetékeknél – írja a Kyiv Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt is meglépték: mostantól fél milliót kell fizetned, ha erre a településre költöznél

Itt is meglépték: mostantól fél milliót kell fizetned, ha erre a településre költöznél

Terény önkormányzata a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján korlátozta a településre való beköltözést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel will 'forcibly resist' Palestinian statehood, as Trump warns Hamas to accept peace plan

Netanyahu says Israel will 'forcibly resist' Palestinian statehood, as Trump warns Hamas to accept peace plan

The White House's plan makes reference to an eventual "credible pathway to Palestinian self-determination and statehood".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 15:54
Lewis Hamilton gyászol, a Ferrarit is félretette
2025. szeptember 24. 18:41
Csúszdába ragadt egy nő a nyílt óceán fölött – videó
×
×
×
×