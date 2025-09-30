Besétált saját búcsúztatására egy halottnak hitt férfi

Óriási megdöbbenést és egyben megkönnyebbülést okozhatott az őt gyászoló rokonoknak és barátoknak egy 22 éves argentin férfi, aki egyszer csak megjelent a tiszteletére rendezett gyászszertartáson – írja a Daily Mirror beszámolója nyomán a 24.hu.

A fura történet szeptember 18-án kezdődött, amikor egy teherautó elgázolt egy férfit az Argentína északi részén található Alderetesben. A rendőrség eredetileg öngyilkosságot gyanított, de az ügyészek gondatlanságból elkövetett emberölésnek minősítették az esetet, és boncolást rendeltek el.

Másnap egy nő megjelent a rendőrségen azzal, hogy az ő fia az áldozat, és a ruházata és fizikai jellemzői alapján azonosította is a testet. Ezt követően a rendőrség tovább is küldte a maradványokat, hogy felkészíthessék a temetésre.

Csakhogy pár nappal később, amikor a gyászolók már összegyűltek leróni a tiszteletüket a koporsónál, a halottnak hitt férfi egyszer csak megjelent, és azt mondta: „Életben vagyok!”

Rögtön kiderült ezután, hogy azért tűnt el napokra, mert kissé elszabadult egy buli és napokig tartó ivászattá fajult. Mint kiderült, fogalma sem volt róla, hogy családja halottnak hiszi.

A rendőrség pedig később megerősítette, hogy az igazi áldozat egy másik férfi, a közeli Delfín Gallóból származó 28 éves Maximiliano Enrique Acosta, akinek a holttestét az incidens után eljuttatták a családjához, és szeptember 23-án el is temették.

Ám az elhunyt valódi családtagjai szerint a dolog nem ment zökkenőmentesen, a holttestet megfelelő azonosítás nélkül adták át. A testvérének saját elmondása szerint kétszer is el kellett mennie a halottasházba, további fájdalmat okozva. Az eset kezelésekor elkövetett szabálytalanságok miatt az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.