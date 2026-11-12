Megcsordul az eresz pénteken, ezekben a megyékben várható különösen sok eső

Jelentős mennyiségű esőre kell számítani pénteken az ország északi felén – figyelmeztetett szerdai veszélyjelzésében a HungaroMet Zrt.

Mint írták, csütörtök délutántól újabb csapadékzóna éri el nyugat felől az országot, ennek hatására

péntek reggelig az ország északi felén 20-40 milliméter körüli csapadék is előfordulhat.

Emellett főként az ország déli, délkeleti felén pénteken a hajnali, reggeli órákban zivatarok is kialakulhatnak.

A HungaroMet ezért péntekre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére, ahol 24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat. Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Pest, heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben péntekre, mert 24 óra alatt több mint 20 milliméter eső eshet.