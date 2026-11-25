Azt írták, hogy a két gépkocsi két sávot elfoglal, a forgalom egy sávon halad.
A burkolatra nagy mennyiségű szennyeződés került, a helyszínre várják a közútkezelő munkatársait is – tették hozzá.
Azt írták, hogy a két gépkocsi két sávot elfoglal, a forgalom egy sávon halad.
A burkolatra nagy mennyiségű szennyeződés került, a helyszínre várják a közútkezelő munkatársait is – tették hozzá.
Egy friss felmérés szerint a németek többsége már ellenzi Ukrajna támogatását. Közben hadrendbe álltak az első német gyártmányú KF41 Lynx lövészpáncélosok az ukrán fronton. Magyar Péter Ukrajnába látogatott, ahol az ország humanitárius támogatására tett ígéretet. Fehéroroszország diplomáciai segítséget ajánlott Ukrajnának. Az ukrán különleges erők Líbia partjainál mértek csapást egy orosz hadihajóra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtást rendelt el Erdélyi Mónika cége, a Mondén Stúdió Kft. ellen.
Nvidia's share price have fallen 7% as lawmakers demand answers about President Donald Trump's involvement in Huang's reinstatement.