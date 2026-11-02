Két lépcsőben nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter napirend előtti bejelentései

Hétfőn négynapos parlamenti hét veszi kezdetét, a szokások szerint Magyar Péter hétfői, napirend előtti felszólalásával. A héten egyébként fontos ügyekben szavaznak, erről ITT olvashat bővebben.

Amit már rég meg kellett volna tenni című szónoklatában a miniszterelnök emlékeztetett: november 4-én lesz 70 éve, hogy szovjet harckocsik indultak el a magyar szabadságharc ellen, fejet hajt a magyar hősök, a kivégzettek, a bebörtönzöttek, az elüldözöttek előtt.

A hetvenedik évfordulón megkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, két lépésben:

e héten nyílnak az első állambiztonsági nyilvántartások február 25-ig a beszervezési dossziék nyilvánosságra hozatalával folytatódik a munka

Magyar Péter bejelentése szerint.

Megfogalmazása szerint a kommunista államhatalom behatolt a családok és a közösségek életébe, félelmet keresett, sorsokkal zsarolt, másokat erővel, pénzzel, karrierrel csábított együttműködésre. A szembenézés azonban a rendszerváltozáskor és azóta is elmaradt, a Kádár-rendszer bűneinek valós bemutatása, 36 éves adósságot törlesztenek most.

A régi korszaknak véget vetnek, noha ez szerinte fájdalmas is lesz sokaknak.

Megköszönte a történészek és a kutatók munkáját, hogy ez a nap, ha késve is, de elérkezhet.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy vannak történetek, amelyeket nem fogunk soha megismerni teljesen, de ez nem ok arra, hogy semmit ne ismerhessünk meg.

Rámutatott arra is, hogy egy név nem az adott személy teljes története. Amikor tehát nyilvánosságra hozzák a dokumentumokat, nem ítéleteket hoznak, hanem a rendszert tárják fel. A megfigyelések áldozatainak szerinte joguk van a fájdalomhoz, és senki sem kényszeríthető arra, hogy megbocsásson, van azonban lehetőség a bocsánatkérésre.

Majd úgy fojtatta: voltak, akik nem törtek meg, voltak, akik igen, és olyanok is, akik büszkén, önként és dalolva jelentettek.

Közölte: nehéz lesz a szembenézés a múlttal, kezdetben több lesz a kérdés, mint a válasz, jelentett-e valaki vagy csak beszervezték, és lesznek olyanok is, akik már nem tudnak kitől kérdezni.

Arra kérte a családokat, a baráti és vallási közösségeket, hogy tudjanak éretten kérdezni és legyen idő, alkalom meghallgatni a válaszokat, a gyermekek és az unokák pedig, mint hangsúlyozta, nem felelősek elődeik tetteiért.

A sajtót is figyelmeztette: ellenőrizzék a nyilvánosságra hozott dokumentumokat.

Szerinte az utókornak az elődök őszinteséggel tartoznak.

A múlt héten...

Személyes felelősséget érez azért, hogy visszaszerezze az ország megbecsültségét a világban, mindazoknak visszaadja azt, amivel az ország tartozik nekik.

Felidézte a mostani október 23-ai történéseket, a rengeteg nemzetközi találkozást, illetve a prágai cseh-magyar kormányülést, ahol családokkal, oktatással, közlekedéssel, gazdasággal kapcsolatos megállapodások is születtek, több tíz milliárdos beruházásokat is elterveztek.

Rövidesen az új szerb kormánnyal is felveszik a kapcsolatot, ismert, Belgrádban az Egyetemisták Listája lép kormányra.

Felidézte, Orbán Anita csütörtökön Washingtonban arról állapodott meg, hogy csökken Magyarország orosz energiakitettsége, és azt is, hogy Szijjártó Péter volt külügyminisztert évekig nem is fogadták Washingtonban.

Bejelentette, több miniszterrel együtt Berlinbe (Németország) utazik hamarosan, majd Dublinba (Írország) az EU vezetőivel tárgyalni.

A jobboldalról

Magyar Péter szerint lehetnek politikai közösségeknek értékei, jók, rosszak, megvitathatók, de a céljuk mindig közcél kell, hogy legyen. Ezért szükség van egy vitatkozó jobboldalra, már csak a választók miatt is, akik megérdemlik a képviseletet. „Csak hát a maffiának is vannak ismertetőjegyei” – folytatta.

Ezt követően a Keresztapa című film szereplőinek civil foglalkozásain keresztül mutatta be, hogy a maffia mit hazudott magáról szerinte ugyanúgy, ahogy a Fidesz és a KDNP tette éveken át. Ezen kívül a maffia tagjai mindig a főnökükhöz hűségesek, nem az alapértékekhez. Felhívta rá a figyelmet továbbá: a maffiafőnök nem ír alá semmit, ha viszont eljön a számonkérés ideje, a főnök már az aláírók nevére sem emlékszik. Ezután tért rá Seszták Miklós (KDNP) volt politikussal kapcsolatos friss hírt ismertette. „Hatvanpusztán mekkorák a páncélszekrények” – tudakolta az ellenzék felé fordulva, majd folytatta Hankó Balázs és Matolcsy György nevének említésével, történetük rövid ismertetésével.

A Fidesz és a KDNP szerinte nem poltikai közösség tagjai, hanem egy maffia katonái, akiket a vezér előretol aláírni, zászlót cipelni, de „a maffiában a gyalogokat áldozzák fel először”.

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