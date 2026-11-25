A norfolki rendőrség kedden kiadott közleményében arról számolt be, hogy a hatóságokat nem sokkal este 6 óra előtt riasztották, miután gyanús tevékenységet észleltek a sandringhami ingatlannál – írja a Blikk a Times értesülése szerint.

A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, a környék átkutatásához pedig rendőrkutyákat, drónokat és az Országos Rendőrségi Légi Szolgálat helikopterét is bevetették. Végül két férfit tartóztattak le betörés és magánlaksértés gyanújával. A gyanúsítottak továbbra is rendőrségi őrizetben vannak, a nyomozás pedig folyamatban van.

A cikk szerint az ingatlan az incidens idején üresen állt. Vilmos herceg és Katalin hercegné feltehetően a windsori Forest Lodge-ban tartózkodott a történtek idején. A házaspár és három gyermekük, a 13 éves György herceg, a 11 éves Sarolta hercegnő és a 8 éves Lajos herceg nem voltak veszélyben.

A Buckingham-palota a People megkeresésére nem kívánt nyilatkozni az ügyben, arra hivatkozva, hogy a biztonsági kérdéseket nem kommentálnak.