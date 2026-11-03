Változás jön a reptéri expresszbuszoknál

Az utasigényekhez igazított buszok érkeznek a 100E repülőtéri expressz vonalára, az új járműveken több hely jut a csomagoknak az utastérben kialakított poggyásztartónak köszönhetően – közölte hétfőn a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Tájékoztatásuk szerint huszonnégy vadonatúj MAN Lion's City 18C típusú csuklós autóbusz érkezik a 100E járat vonalára. Hétfő reggel hat új jármű forgalomba is állt.

Az alacsony padlós buszok legfontosabb újdonsága, hogy poggyásztartót alakítottak ki az utastérben, a második ajtó előtti részen. A csomagok méretétől függően egy buszon egyszerre 15-25 bőrönd vagy nagyobb hátizsák helyezhető el kényelmesen – írták.

A BKK kitért arra, hogy a közvetlen repülőtéri kapcsolatot biztosító járat nyári utasforgalma jelentősen emelkedett: míg 2025 augusztusában egy átlagos napon mintegy 10 ezer 800 utas használta a buszt, addig idén augusztusban már több mint 13 ezer 400-an választották. Ez több mint 20 százalékos növekedés. Az új buszokról és felszereltségükről a BKK fotógelériát is közölt weboldalán.