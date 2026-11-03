ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.8
usd:
326.12
bux:
145906.93
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Változás jön a reptéri expresszbuszoknál

InfoRádió / MTI

Az új buszok kényelmesebb utazást kínálnak, több hellyel a poggyászoknak, kifejezetten a reptérre igyekvők igényeihez igazítva.

Az utasigényekhez igazított buszok érkeznek a 100E repülőtéri expressz vonalára, az új járműveken több hely jut a csomagoknak az utastérben kialakított poggyásztartónak köszönhetően – közölte hétfőn a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Tájékoztatásuk szerint huszonnégy vadonatúj MAN Lion's City 18C típusú csuklós autóbusz érkezik a 100E járat vonalára. Hétfő reggel hat új jármű forgalomba is állt.

Az alacsony padlós buszok legfontosabb újdonsága, hogy poggyásztartót alakítottak ki az utastérben, a második ajtó előtti részen. A csomagok méretétől függően egy buszon egyszerre 15-25 bőrönd vagy nagyobb hátizsák helyezhető el kényelmesen – írták.

A BKK kitért arra, hogy a közvetlen repülőtéri kapcsolatot biztosító járat nyári utasforgalma jelentősen emelkedett: míg 2025 augusztusában egy átlagos napon mintegy 10 ezer 800 utas használta a buszt, addig idén augusztusban már több mint 13 ezer 400-an választották. Ez több mint 20 százalékos növekedés. Az új buszokról és felszereltségükről a BKK fotógelériát is közölt weboldalán.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Változás jön a reptéri expresszbuszoknál

budapest

bkk

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

utas

közösségi közlekedés

reptéri busz

express

100e

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tálas Péter: a lengyel alkotmányos válság élezése a PiS és az elnök érdeke a Tusk-kormány ellenében

Tálas Péter: a lengyel alkotmányos válság élezése a PiS és az elnök érdeke a Tusk-kormány ellenében

Alkotmányos válság van Lengyelországban az alkotmánybíróság körüli helyzet ügyében. Tálas Péter elemző szerint az nem kérdés, hogy anno a Kaczyński-féle PiS és Nawrocki elnök jogot sértett, de a mostani átmenet is felvet jogi aggályokat. Az elemző szerint bajban van a Tusk-kormány, de a helyzet a lengyel külpolitika Ukrajna-pártiságát alapvetően nem fogja megváltoztatni.
Rögtön bocsánatkéréssel kezdte az új legfőbb ügyész

Rögtön bocsánatkéréssel kezdte az új legfőbb ügyész

Megkövette a társadalmat az ügyészi szervezet nevében az elmúlt időszak egyes döntései miatt az új legfőbb ügyész, Fejes Péter. Az őt jelölő Baka András köztársasági elnök is nyilatkozott Fejes Péter megválasztása után.
 

Megválasztotta az Országgyűlés az új legfőbb ügyészt

Megszavazták: munkaszüneti nap lesz december 24-e

Szigorúbb ellenőrzést kapnak a politikusok

„Pócs János csalt a szavazásnál” – Magyar Péter sürgős javaslatot tett, nem is egyet

Forsthoffer Ágnes újabb szabályszegést mutatott be

Elmaradt Magyar Péter napirend előtti felszólalása

Váratlan egyetértes a Tisza és a Fidesz között az Országgyűlésben

Változnak a beruházások előtt a környezeti hatásvizsgálati eljárások

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Eljött az amerikai félidős választások napja. A választásra jogosult mintegy 250 millió amerikai ma dönthet az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról, miközben a szenátori mandátumok harmada is szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható a demokrata többség, a kérdés csak az, hogy mekkorára fog nyúlni. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, hogy a demokraták a felsőházi többséget is elhódítsák a republikánusoktól, immár ők a favoritok a szenátusban is. Ted Cruz republikánus szenátor a hétvégén vérfürdőre figyelmeztette pártja szavazóit, ha nem mennek el voksolni. Cikkünk folyamatosan frissül, magyar idő szerint szerda hajnalban pedig élőben közvetítjük, ahogy érkeznek az eredmények az Egyesült Államokból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly áremelésre készül az Apple: karácsony előtt élesedhet, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak

Komoly áremelésre készül az Apple: karácsony előtt élesedhet, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak

Az Apple arra figyelmeztetett, hogy a memóriachipek drágulása rontani fogja a profitmarzsot a kiemelten fontos ünnepi szezonban.

BBC
Business Sport Travel Science
US voters head to polls in midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

US voters head to polls in midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

Donald Trump's Republican Party currently controls both chambers of Congress - but that could change after today's election.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 15:48
Megalakul a Szabad Magyarországért Tudásközpont
2026. november 3. 15:18
Veszélyes termék kerülhetett a fürdőszobákba, figyelmeztet a hatóság
×
×