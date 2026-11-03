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The doctor is examining the childs skin for signs of illness.
Nyitókép: Irina Starikova

Újra felbukkant a majomhimlő Budapesten

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Az Országos Népegészségügyi Intézet ( ONI ) október 19. és 25. közötti időszakot összegző tájékoztatója szerint a fővárosban öt, laboratóriumi vizsgálattal igazolt mpox-megbetegedést regisztrált.

Mind az öt érintett férfi volt: a legfiatalabb 27, a legidősebb 49 éves, és egyikük sem részesült korábban a fertőzés elleni védőoltásban – áll az ATV oldalán.

A majomhimlő (mpox) egy ritka, de az utóbbi években fokozott figyelmet kapott vírusos zoonózis, amely állatról emberre, valamint emberről emberre is terjedhet szoros fizikai kontaktus, testnedvek, illetve a hólyagos bőrlesiók közvetlen érintése révén.

A fertőzés általában lázzal, hidegrázással, fejfájással, izomfájdalommal, kimerültséggel és megduzzadt nyirokcsomókkal kezdődik. Ezt követően – gyakran néhány nappal a láz megjelenése után – jellegzetes bőrkiütés alakul ki, amely leggyakrabban az arcon, a tenyereken, a talpon, valamint a nemi szervek és a végbél környékén jelentkezik. A kiütések a lapos foltoktól a hólyagokon át egészen a pörkösödésig több stádiumon mennek keresztül.

A betegek tüneti kezeléssel és megfelelő izolációval néhány hét (általában 2–4 hét) alatt teljesen felépülnek.

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