ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.95
usd:
320.81
bux:
150985.3
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Terror Háza Múzeum épülete.
Nyitókép: Getty Images/Walter Bibikow

Schmidt Mária: hogy tetszett a múzeum, miniszter úr?

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Terror Háza volt főigazgatója úgy tudja, Tarr Zoltán szűk körben, éjszaka ment múzeumtúrára a Terror Házára. Zajlik a múzeum átvilágítása.

Schmidt Mária, a Terror Háza menesztett főigazgatója napok óta posztol az intézménnyel kapcsolatban. Most, hogy kedden újranyitott az intézmény a szakmai okokból elrendelt néhány napos bezárás után, újra jelentkezett a Facebookon.

Mint a Magyar Nemzet cikkéből kiderül, a volt főigazgató értesülései szerint Tarr Zoltán éjszaka nézte meg a Terror Háza kiállítását, ezzel kapcsolatban tudakolja: „hogy tetszett a múzeum, miniszter úr?”

Úgy tudja, Tarr Zoltán „a látogatók és a rosszalló tekintetek elől elzárva, az éj leple alatt nézte végig először a Terror Háza kiállítását, amelynek átalakításáról már korábban döntött”.

Schmidt Mária feltételezése az is, hogy Tarr Zoltán először jár az intézményben. Reméli, a tárcavezető hamarosan feltárja, mi a gondja a Terror Házával.

Ismert, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a néhány napja a Facebookon jelentette be, hogy megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását, az érintett állítása szerint szintén innen tudta meg a hírt. Az Andrássy út 60. elé meghirdetett demonstrációval párhuzamosan viszont a kormányzat már bejelentette, hogy hat nap szünet után újranyitják a Terror Házát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Schmidt Mária: hogy tetszett a múzeum, miniszter úr?

múzeum

terror háza

schmidt mária

tarr zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter meghívta XIV. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot – mondta a miniszterelnök, miután találkozott a pápával.
 

„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg a mondat eredetét

Magyar Péter koszorúzott a vatikáni magyar kápolnában, hamarosan találkozik a pápával

A KDNP szerint Magyar Péter találkozója a pápával képmutatás

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.24. csütörtök, 18:00
Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ruszin-Szendi Romulusz: elhunyt két magyar katona szolgálatteljesítés közben

Ruszin-Szendi Romulusz: elhunyt két magyar katona szolgálatteljesítés közben

Két katona életét vesztette szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban - írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy rangadóval indul az őszi NL-dömping: mire megy egymással Klopp és Xavi a padon?

Nagy rangadóval indul az őszi NL-dömping: mire megy egymással Klopp és Xavi a padon?

Jürgen Klopp és Xavi Hernández ma este a Nemzetek Ligájában találkozik először szövetségi kapitányként, amikor a német válogatott Amszterdamban lép pályára a hollandok ellen.

BBC
Business Sport Travel Science
Xi at White House after Trump says AI will be big part of talks

Xi at White House after Trump says AI will be big part of talks

Ahead of their meeting on Thursday, the US president said the US and China were united in their opposition to guardrails on the technology.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 16:03
Meghalt két magyar katona, Ruszin-Szendi Romulusz megszólalt
2026. szeptember 24. 14:46
Osztrák óriáscég újíthatja fel a budapesti hidat
×
×