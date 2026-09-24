Schmidt Mária: hogy tetszett a múzeum, miniszter úr?

Schmidt Mária, a Terror Háza menesztett főigazgatója napok óta posztol az intézménnyel kapcsolatban. Most, hogy kedden újranyitott az intézmény a szakmai okokból elrendelt néhány napos bezárás után, újra jelentkezett a Facebookon.

Mint a Magyar Nemzet cikkéből kiderül, a volt főigazgató értesülései szerint Tarr Zoltán éjszaka nézte meg a Terror Háza kiállítását, ezzel kapcsolatban tudakolja: „hogy tetszett a múzeum, miniszter úr?”

Úgy tudja, Tarr Zoltán „a látogatók és a rosszalló tekintetek elől elzárva, az éj leple alatt nézte végig először a Terror Háza kiállítását, amelynek átalakításáról már korábban döntött”.

Schmidt Mária feltételezése az is, hogy Tarr Zoltán először jár az intézményben. Reméli, a tárcavezető hamarosan feltárja, mi a gondja a Terror Házával.

Ismert, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a néhány napja a Facebookon jelentette be, hogy megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását, az érintett állítása szerint szintén innen tudta meg a hírt. Az Andrássy út 60. elé meghirdetett demonstrációval párhuzamosan viszont a kormányzat már bejelentette, hogy hat nap szünet után újranyitják a Terror Házát.