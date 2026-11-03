ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.5
usd:
325.64
bux:
145330.02
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Foodora
Nyitókép: Pixabay

Ételfutárok keresztül-kasul? Volna mit tenni a KRESZ-professzor szerint

Infostart / InfoRádió

Elképesztő közlekedési kihágásokatat tapasztalhatnak nap mint nap a fővárosban közlekedők: a robogós, e-rolleres és kerékpáros ételfutárok gyakran fittyet hánynak mindenféle KRESZ-szabályra, miközben a hátukon hurcolt hatalmas dobozzal egy cég hírét is szerteviszik, nemcsak a megrendelt ételt. Beazonosításuk azonban nehéz, mert jelöletlen járművekkel dolgoznak. Erről az egyre égetőbb közlekedési problémáról kérdezte az InfoRádió Pető Attila közlekedési szakoktatót, a „KRESZ-professzort”.

Jelentősen átalakultak a közlekedési szokások az elmúlt években. Amíg régen azt mondtuk, hogy „a BMW-sek a legszabálytalanabbak”, addig most azt látni, hogy azok, akiknek a munkájához hozzátartozik, hogy minél hamarabb odaérjenek a célba.

„Ilyenek sajnos a furgonosok is, és ilyenek a kisáru-szállítók, illetve az ételfutárok is, és ezzel a jelenséggel főleg a fővárosban naponta, óráról órára találkozhatunk. Rendszám nélkül közlekednek, és rengeteg szabálytalanságot elkövetnek” – mondta az InfoRádió megkeresésére Pető Attila „KRESZ-professzor”.

Hogy a beazonosíthatatlanság-e az, ami miatt ennyire bátrak, azzal kapcsolatban tisztázta: jelenleg a nagymotoros kategóriától, tehát A1-gyel vezethető járművektől kötelező a rendszám, a felismerhetőség, sem a segédmotoros kerékpárokra, sem a kerékpárra, sem az elektromos kerékpárra, sőt az elektromos rollerekre sincs ilyen kötelezettség, ez pedig szerinte nagyobb felelőtlenséggel jár. Példaként elmondta: egy fényképfelvételen nem lehet azonosítani egy ilyen járművet, akár gyorshajtáson kapják, de gyakori szabálytalanság, hogy áthaladnak a piros lámpán vagy a járdán, kerékpársávban mennek.

Szerinte az ilyen járművek vezetőinek benne van a fejében, hogy amíg a rendőr nem állítja meg szemből, addig ennek más következménye nem lesz.

Közben a kiszállítási idővel kapcsolatos elvárások és a teljesítményalapú díjazás is ösztönzi a futárokat a nagyobb kockázatvállalásra, de ezzel kapcsolatban értetlenségének adott hangot, hisz a kamionostól a biciklis postásig mindenkinek a saját és a mások biztonsága kellene, hogy az első helyen álljon.

„Sajnos ez benne van a pakliban, hogy minél hamarabb odaérek, valószínűleg annál jutalmazottabb leszek, annál nagyobb a sikerem, annál jobban fel tudok venni egy következő fuvart, és bizony ez érezhető. Múltkor a körúton állva azt tapasztaltam, hogy bizony 40-50 km/órás saccolt sebességgel közlekedtek az elektromos kerékpárosok úgy, hogy nem tekerik, ami elvileg nem szabadna, hogy így legyen, tehát csak a rásegítés megengedett, és mégis ilyen tempóval mennek. Ez is abszolút balesetveszélyes” – folytatta Pető Attila.

Arról is szólt, hogy az ételfutárcégeknek milyen felelősségük van ezért, a futárok közlekedésbiztonságéárt, szabályosságáért: úgy gondolja, a munkáltatónak van felelőssége, csak ezt nem érezni a közúton. Feltételezése szerint a felvételnél kioktatják őket, hogy mit szabad és mit nem, de szerinte megkérdőjelezhető, hogy a futárok ismerik a KRESZ-t, főleg ha külföldi munkavállalókról van szó. A KRESZ nem ismerete ráadásul nem mentesít a felelősségre vonás alól, ráadásul a kerékpár jármű, a segédmotoros kerékpár is, és a napokban jelenik meg a KRESZ-módosítás, hogy az elektromos rollerek is járműnek minősülnek, tehát ezeknek a vezetőknek a KRESZ szabályait – ha tetszik, ha nem – be kell tartani, még akkor is, ha esetleg bizonyos járművekhez még vezetői engedély sem kell.

„Természetesen az, hogy az érintettek egy része külföldi, az a felelősségre vonást megnehezíti, de én úgy gondolom, ez nem mehet ez sokáig, mindenképpen valamit lépni kell. Legalapvetőbb az azonosító felszerelése, illetve a szankcionálás. Tehát igenis egy piroson áthajtó vagy járdán száguldozó járművet le lehet állítani, meg lehet büntetni, el lehet járni ellenük” – állt ki.

Hogy magukat a futárokat külön azonosítani lehessen, azt Pető Attila is maximálisan támogatná, van is erre jó példa: a bérelhető e-rollereknek ma már van azonosító számuk, de felszerelhető ilyen a kabátra vagy a szállított dobozra is.

Szintén a tervezett „e-rolleres” KRESZ-módosításban már szerepel, hogy a nagy teljesítményű rollerekhez már vezetői engedély kell, ahogyan a segédmotoros kerékpárokhoz eddig is vezetői engedély kellett. Ezzel kapcsolatban tisztázta: ettől már nem áll messze az, hogy aki iparszerűen kerékpározik vagy kis teljesítményű elektromos rollerrel közlekedik, igenis bizonyítottan tudnia kell a KRESZ szabályait, bár azért azt is feltételezi: nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy piroson tilos átmenni.

Az ügyben az InfoRádió megkereste a két nagy érintett fővárosi futárcéget is.

  • A Foodora ügyfélszolgálatától az a válasz érkezett, hogy „a téma sajnos nem tartozik a hatáskörünkbe, így érdemben nem tudunk benne segíteni”,
  • a Wolt egyelőre nem reagált a megkeresésre.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ételfutárok keresztül-kasul? Volna mit tenni a KRESZ-professzor szerint

kresz

futár

wolt

pető attila

foodora

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ételfutárok keresztül-kasul? Volna mit tenni a KRESZ-professzor szerint

Ételfutárok keresztül-kasul? Volna mit tenni a KRESZ-professzor szerint
Elképesztő közlekedési kihágásokatat tapasztalhatnak nap mint nap a fővárosban közlekedők: a robogós, e-rolleres és kerékpáros ételfutárok gyakran fittyet hánynak mindenféle KRESZ-szabályra, miközben a hátukon hurcolt hatalmas dobozzal egy cég hírét is szerteviszik, nemcsak a megrendelt ételt. Beazonosításuk azonban nehéz, mert jelöletlen járművekkel dolgoznak. Erről az egyre égetőbb közlekedési problémáról kérdezte az InfoRádió Pető Attila közlekedési szakoktatót, a „KRESZ-professzort”.
 

KRESZ-professzor: a legnagyobb kérdés a rolleresek ellenőrzése és szankcionálása lesz

Donald Trump nem lehet nyugodt, kedden félidős választások lesznek

Donald Trump nem lehet nyugodt, kedden félidős választások lesznek

Egy új felmérés szerint 7 fontos amerikai szövetségi államban a demokrata jelöltek több voksra számíthatnak a keddi félidős választásokon, mint a republikánusok. Mindez azért lényeges, mert Donald Trump elnök számára valósággá válhat, hogy a törvényhozás mindkét házában az ellenfelei lesznek többségben.
VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Eljött az amerikai félidős választások napja. A választásra jogosult mintegy 250 millió amerikai ma dönthet az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról, miközben a szenátori mandátumok harmada is szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható a demokrata többség, a kérdés csak az, hogy mekkorára fog nyúlni. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, hogy a demokraták a felsőházi többséget is elhódítsák a republikánusoktól, immár ők a favoritok a szenátusban is. Ted Cruz republikánus szenátor a hétvégén vérfürdőre figyelmeztette pártja szavazóit, ha nem mennek el voksolni. Cikkünk folyamatosan frissül, magyar idő szerint szerda hajnalban pedig élőben közvetítjük, ahogy érkeznek az eredmények az Egyesült Államokból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tesla, Dacia, Hyundai, BYD is fennakadt a teszten: iskolatáska fényvisszaverője zavarta meg a vészfékezőt, a szervizben kérdezz rá a szoftverfrissítésre

Tesla, Dacia, Hyundai, BYD is fennakadt a teszten: iskolatáska fényvisszaverője zavarta meg a vészfékezőt, a szervizben kérdezz rá a szoftverfrissítésre

Komoly hiányosságokat tártak fel autók éjszakai tesztelése során.

BBC
Business Sport Travel Science
Americans head to the polls for elections that could define Trump's closing chapter

Americans head to the polls for elections that could define Trump's closing chapter

The midterms will shape Congress for the last years of his presidency, writes Sarah Smith, but they are also a test of what politics may look like without him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 05:48
Új csodabusz Budapesten, bárki ingyen kipróbálhatja – képek
2026. november 3. 05:36
Ha pénteken vagy szombaton boltba megy, erről ne feledkezzen meg!
×
×