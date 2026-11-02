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Új szolgáltatóval, új applikációval és vadiúj kerékpárokkal – köztük elektromos rásegítésű bringákkal – elindult a Mol Bubi új generációja Budapesten – közölte a Budapesti Közlekedési Központ, arra is felhívva a figyelmet, hogy a bringák száma folyamatosan növekszik, ősztől pedig már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lesznek.
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Több százezerszer bérelték ki az új Mol Bubikat mindössze három hónap alatt

Infostart

A BKK közlése szerint az újraindulása eltelt három hónapban több mint hatszázezerszer vették már igénybe az ügyfelek a közkerékpárokat.

A megújult közbringarendszer három hónapja alatt majdnem 630 ezer bérlést regisztráltak, 11 százalékkal többet, mint a Mol Bubi előző generációjának első 88 napján – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.

Azt írták, hogy a rendszer egyik legfontosabb újdonsága, az elektromos rásegítésű kerékpárok: eddig több mint 120 ezer utazáshoz választották ezeket a típusú bicikliket az ügyfelek.

Hozzátették, hogy ez az összes utazás közel 30 százaléka, vagyis csaknem minden harmadik bubizás elektromos rásegítésű kerékpárral történt. Az elmúlt hónapok folyamatosan növekvő használati adatai azt mutatják, hogy a megújult Mol Bubi népszerű a felhasználók körében.

Ugyanakkor a kerékpárokkal és az alkalmazás GPS-rendszerével kapcsolatban számos hibabejelentés érkezett, ezért a BKK folyamatosan kérte és kéri a szolgáltatótól a feltárt hibák javítását.

A legtöbb bejelentésben a bringák zárszerkezetével, váltójával, pedáljával kapcsolatos problémák szerepeltek – tették hozzá. Mint írták, az első három hónap tapasztalatai alapján a BKK folytatja a Mol Bubi finomhangolását és fejlesztését.

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