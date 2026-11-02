Több százezerszer bérelték ki az új Mol Bubikat mindössze három hónap alatt

A megújult közbringarendszer három hónapja alatt majdnem 630 ezer bérlést regisztráltak, 11 százalékkal többet, mint a Mol Bubi előző generációjának első 88 napján – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.

Azt írták, hogy a rendszer egyik legfontosabb újdonsága, az elektromos rásegítésű kerékpárok: eddig több mint 120 ezer utazáshoz választották ezeket a típusú bicikliket az ügyfelek.

Hozzátették, hogy ez az összes utazás közel 30 százaléka, vagyis csaknem minden harmadik bubizás elektromos rásegítésű kerékpárral történt. Az elmúlt hónapok folyamatosan növekvő használati adatai azt mutatják, hogy a megújult Mol Bubi népszerű a felhasználók körében.

Ugyanakkor a kerékpárokkal és az alkalmazás GPS-rendszerével kapcsolatban számos hibabejelentés érkezett, ezért a BKK folyamatosan kérte és kéri a szolgáltatótól a feltárt hibák javítását.

A legtöbb bejelentésben a bringák zárszerkezetével, váltójával, pedáljával kapcsolatos problémák szerepeltek – tették hozzá. Mint írták, az első három hónap tapasztalatai alapján a BKK folytatja a Mol Bubi finomhangolását és fejlesztését.