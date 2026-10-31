Orbán Viktor és Aleksandar Vučić együtt üzente: visszatérünk!

„Nagyon boldog vagyok, hogy vendégül láthatom Orbán Viktort, a barátomat, a testvéremet. Jól fogjuk érezni magunkat itt, az apám házában” – mondja X-en közzétett videójában Aleksandar Vučić. A politikus szerint ugyan mind a ketten nemrég veszítették el a választást, de „nem veszítették el a méltóságukat, a büszkeségüket és a hitüket”.

Orbán Viktor a videóban arról beszél, hogy a barátok mindig barátok maradnak. „Az igaz barátok még jobb barátok is lesznek a nehéz időkben, és Aleksandar, te magad biztos lehetsz benne, hogy én mindig melletted leszek” – mondja a volt miniszterelnök. „Plusz tudod, hogy ez több volt, mint barátság kettőnk között: nagy teljesítmény volt, hogy fejlesztettük a kapcsolatokat, a testvériességet Magyarország és Szerbia között.” „Vissza fogunk térni” – zárta a videót Vučić.

Виктор и ја. Прича пријатеља. https://t.co/kJsPLm8Ood — Александар Вучић (@avucic) October 31, 2026

Orbán Viktor napközben Belgrádban találkozott Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével is - az találkozóról a vasdasági politikus számolt be. Ő is azt írta, hogy "a barátok barátok maradnak".

Tegnap Milorad Dodiknál, a boszniai Szerb Köztársaság egykori elnökénél vendégeskedett, ahonnan tábortűz körül éneklős videót posztoltak.