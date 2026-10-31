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Egy fekete papírtasak Black Friday felirattal, valamint 50 százalékos leértékelést hirdető címkék.
Nyitókép: Pexels

GVH: csak óvatosan a Black Friday akciókkal!

Infostart / MTI

A Gazdasági Versenyhivatal felhívja rá a figyelmet, hogy a meghirdetett akciók sokszor túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek, és könnyedén impulzusvásárlásra ösztönzik a fogyasztókat. Ezért érdemes fokozott körültekintéssel lenni az ajánlatok böngészésekor.

Az impulzusvásárlások elkerülésére hívja fel a fogyasztók figyelmét a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a közeledő Black Friday kapcsán.

A GVH pénteki közleményében kiemelte: közeledik a Black Friday napja, az ezt megelőző hetekben a kereskedők számos „trükköt” – hihetetlennek tűnő ajánlatokat, jól csengő reklámszlogeneket – alkalmaznak; akár 80-90 százalékos kedvezményeket is hirdetnek, amelyek csak néhány vagy sokszor nem is elérhető termékekre vonatkoznak. Ezért a fogyasztók vásárlás előtt gondolják végig, hogy valóban szükségük van-e az adott termékre és kerüljék az impulzusvásárlást.

Az idén november 27-ére esik a Black Friday: az online webshopok és a hagyományos boltok jelentős leárazásokat tartanak. Ezek az akciók gyakran már egy hónappal korábban megkezdődnek, kitolva a felfokozott vásárlási időszakot - írta a GVH, hozzátéve: a karácsonyi ünnepek előtt elérhető árkedvezmények sokak számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást, azonban érdemes elővigyázatossággal kezelni a „szemkápráztató” akciókat. Ezért a GVH azt tanácsolja a fogyasztóknak, vásárlásnál nézzék meg, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj, valamint ismerjék meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit is.

A GVH részletezte: a vásárlók nézzék meg, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége, ezek hiánya panasz esetén megnehezíti a kapcsolatteremtést, így ez „legyen mindig gyanús”; időt kell szánni az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére is. Vásárlás előtt meg kell győződni az áruház megbízhatóságáról is: az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisa a hatóság honlapján elérhető.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy internetes vásárlásnál a termék átvételét követően 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg a fogyasztókat.

Közölték, a zavaros leárazások, a figyelemfelhívó reklámok közötti eligazodásban segítséget nyújthatnak az online ár-összehasonlító oldalak és applikációk, amelyek átfogó képet nyújtanak az adott termékek különböző kereskedőknél fellelhető árairól.

A közlemény szerint az online vásárlásoknál széles körben használt és megbízhatónak tűnő mércének számítanak a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények. A platformok azonban számos módszerrel tudják ezeket az értékeléseket befolyásolni, szűrni. Ezért a hivatal jelezte, ha a vásárlók egy termék vagy webáruház értékelései között kizárólag 5 csillagos értékeléseket látnak, könnyen lehet, hogy valamilyen formában befolyásolt véleményeket olvasnak.

A Gazdasági Versenyhivatal a mostani Black Friday időszakában is kiemelten figyeli a webshopok árfeltüntetési gyakorlatait, és amennyiben jogsértések gyanúját észleli megteszi a szükséges intézkedéseket – áll a közleményben.

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