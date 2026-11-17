A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Csap állomáson túli közlekedést azonnali hatállyal leállították kedden 11 óra 20 perctől, azt követően, hogy kedd délelőtt Kárpátalján, a munkácsi pályaudvar közelében orosz drón csapódott be.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán jelezte: arra kérte a MÁV-ot, hogy minden lehetséges segítséget adjon meg azoknak az utasoknak, akik haza szeretnének jutni a történtek után. A MÁV a következő órákban folyamatos tájékoztatást ad majd a fejleményekről és az utazási lehetőségekről.

Magyar Péter miniszterelnök kedden, nem sokkal 11 óra után a Facebook-oldalán jelentette be, hogy keddre és szerdára leállítják a vasúti közlekedést Magyarország és Ukrajna között. A miniszterelnök a bejegyzésében ismertette, hogy nemrég Kárpátalján, a munkácsi pályaudvartól 300 méterre orosz drón csapódott be, a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították.

Orbán Anita külügyminiszter nem sokkal korábban azt közölte a Facebook-oldalán, hogy közép-európai idő szerint délelőtt tíz óra körül három hullámban orosz Gerany-2-es drónok támadták Kárpátalját, elsősorban Munkács és Ungvár környékét. Az ukrán légvédelem eredményesen vette fel a harcot, a támadó drónok közül többet lelőttek, de több dróntalálatról is érkezett jelentés, a károk felmérése jelenleg zajlik – írta a miniszter.