A portál megjegyzi, Annak ellenére, hogy a klubmérkőzéseken térdprobléma lépett fel nála, a válogatott szövetségi kapitánya igyekezett eloszlatni a középpályás játékával kapcsolatos aggodalmakat.”

Marco Rossi hétfőn kijelentette, hogy Szoboszlai sérülésmentes a magyar válogatott Nemzetek Ligája-csoportkörének utolsó mérkőzése előtt. A szövetségi kapitány hangsúlyozta: a 26 éves középpályás – a közelmúltban tapasztalt kellemetlenségek ellenére – készen áll a játékra.

Ismét a goal.comot idézzük: „Az aggodalmak a Selhurst Parkban kezdődtek, ahol a Liverpool sztárja vastag kötésben játszott a Crystal Palace elleni 3–1-es győzelem során, egészen a 69. percig, amikor lecserélték. Bár csatlakozott a magyar válogatotthoz, a probléma a szombati, Tbilisziben tartott bemelegítés során újra előjött; ennek ellenére pályára lépett a kezdőcsapatban, és gólpasszt is adott a Grúzia elleni 2–0-s győzelem alkalmával.”

Mint a portál kiemeli, a hétfői, mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Rossi cáfolta azokat a feltevéseket, miszerint a térdprobléma hátráltatta volna a csapatkapitányt a grúzok elleni találkozón.

„Észrevettek bármilyen problémát a korábbi mérkőzéseken? Vagy Grúziában? – kérdezte. – Én semmilyen problémát nem láttam Dominiken. Úgy játszott, ahogy szokott, tehát számunkra nincs gond, bevethető. Nem hiszem, hogy a helyzet túlzottan befolyásolná őt – a teljesítményén is jól látszik, hogy minden rendben. Nem hiszem, hogy bármi panaszunk lehetne a grúziai játékára.”

A goal.com idézte Szoboszlai Dominik az M4 Sport közvetítésében elmondott szavait: „Úgy léptem pályára, hogy összesen másfél edzés volt a lábamban – mondta. – A bemelegítésnél majdnem azt mondtam, hogy nem vállalom, mert az egyik lövésnél éreztem a lábamat. De ha már eljöttem idáig, nem hagyom cserben a csapatot. Megtettem, amit tudtam, és igyekeztem a legjobbat nyújtani.”

Rossi álláspontja éles ellentétben áll a Merseyside-on uralkodó hangulattal, ami feszültséget szül a klub és a válogatott között. A Liverpool szakmai stábja – okulva a korábbi válogatott szünetekből, amelyek után a keret megfogyatkozva tért vissza – óvatosságra intett a középpályás Nemzetek Ligája-szereplésével kapcsolatban.

„Most a legkevésbé arra van szükségünk, hogy játékosokat veszítsünk a válogatott mérkőzések miatt. Legutóbb három nagyon fontos játékost is elveszítettünk – mondta Andoni Iraola. – Ez az utolsó dolog, amire vágyunk, ezért remélem, sikerül megoldani a helyzetet. Úgy tűnik, kicsit túlfeszítette a térdét; jól volt ugyan, de nem volt százszázalékos állapotban. Óvatosnak kell lennie, hogy eldönthesse, pályára léphet-e a válogatottban, de abban is bízom, hogy nem ismétlődik meg a korábbi válogatott szünet, amikor Alexet [Isak], Codyt [Gakpo] és Domot is elveszítettük. Szóval – lekopogom – remélhetőleg két hét múlva már jobb lesz a helyzet.”