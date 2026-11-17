Mint arról az Infostart is beszámolt, több orosz drón lépett be Kárpátalja légterébe az ukrán légierő parancsnokságának kijevi idő szerint délelőtt 10 óra körül kiadott értesítése szerint, néhány perccel később pedig egy drón Munkács közelében becsapódott, de senki sem sebesült meg. További két drónt rádióelektronikai elhárító eszközök bevetésével a légvédelemnek sikerült semlegesítenie. Károkról és áldozatokról nem érkezett információ.

A légiriadó közel három órán át tartott a Magyarországgal szomszédos megyében, emiatt a határátkelők sem működtek.

A többi helyi lakoshoz hasonlóan ezért kedd reggeltől a munkácsi magyar iskola diákjai is óvóhelyre kényszerültek, de ez nem érte váratlanul őket.

„Az iskolában az a protokoll, hogy amikor légiriadó van, akkor diákokkal együtt a tanárok levonulnak az óvóhelyre. Ez volt ma is. Valahol ez már egy rutin dolog, légiriadók elenyésző aránya az, ami konkrétan veszélyt is jelentett eddig Munkácsra és Kárpátaljára, egy-két kivétel volt csak.

A mai napon várható volt, hogy lesz valami berepülés, mert a radartérképen látszott, hogy nagyon sok drónt irányítottak a nyugati országrész felé.

Negyed kilenc környékén, az első óra után megszólalt a légiriadó, lementünk a diákokkal” – idézte fel a történteket az InfoRádióban Popovics Pál, a II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanára, aki a 11 évfolyam összes diákjával (6 évesektől a 17 évesekig) és tanárával együtt töltött több órát az óvóhelyen.

Mint mondta, kell tudni alkalmazkodni ehhez a helyzethez, de azért nagyon tragikus, hogy általános iskolás gyerekek hozzászoknak a légiriadóhoz.

„Amikor ötödik éve élnek benne az emberek, van aki ebbe született bele, hogy valamennyire megszokott, hogy megszólalnak a szirénák, az nem egy normális állapot.

Reméljük minél hamarabb véget is fog érni ez az őrült időszak” – fogalmazott.

Popovics Pál kiemelte: ebben a helyzetben élnek, ezért traumafeldolgozással különösképpen nem kell most foglalkozni, a komolyságra kell inkább figyelni.

„A diákjaink nem veszik komolyan a légiriadókat, de mi, felnőttek sem, hiszen megszoktuk, hogy van ilyen és nincs következménye. Ellentétben az ország másik felében élők helyzetével, itt béke van, másutt meg napi szinten bombázzák az otthonaikat. Egészen másként éljük meg mi itt, mint a kijeviek, akik ha légiriadó van, akkor rögtön szaladnak az óvóhelyre, mert az életük múlik rajta. A mai eset annyiban volt más, hogy mi felnőttek már láttuk, hogy ez egy konkrét veszélyhelyzet, és a diákjainkat is fegyelmezettebb hozzáállásra kértük. És amire számítani lehetett, az sajnos be is következett, magát Munkácsot is támadás érte” – mondta.

Ahogy máskor is egy-egy támadás után, most is mindenki elkezdte a saját ismeretségi körén belül feltérképezni, hogy hol volt a becsapódás. Magát a drónt, a motorja zúgását az iskolában is hallották, ahogy a robbanás hangját is, de azt nem lehetett meghatározni, hogy hol történt.

„A hangból ítélve tudtuk, hogy messzebb, tehát nem a városközpontban, és aztán utánaolvastunk és még telefonálgattunk ismerősöknek, hogy hol is történt a becsapódás” – mondta arról, hogy mindenki információt, bizonyosságot keres ilyenkor, hogy mi is történt, és hogy a szerettei, ismerősei jól vannak-e.

Kárpátalja infrastrukturális létesítményei korábban 2026 tavaszán szenvedtek el jelentős orosz dróncsapásokat, többek között Ungváron, Munkácson, Perecsenyben és a Szolyvai járásban. A legsúlyosabb incidens 2025. augusztus 21-én történt, amikor egy orosz szárnyas rakéta lerombolta az amerikai érdekeltségű Flex üzemet a magyar-ukrán határtól légvonalban alig 30 kilométerre fekvő Munkácson. A támadásban akkor több mint egytucatnyian megsebesültek.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.

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