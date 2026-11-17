Az Országgyűlés a hétfői 17 órán át zajló vita után éjjel 2-kor fejezte be a munkát, miután a 2027-es költségvetés tárgyalása zajlott. Az éjszakába nyúló ülés utolsó pillanataiban Németh Balázs, a Fidesz képviselője Forsthoffer Ágnes cégéről és vagyonnyilatkozatáról beszélt, de ekkor a házelnök felállt és a többi tiszás képviselővel együtt elhagyta az ülésteremet, mondván: ez nem a költségvetésről szól, hanem színtiszta lejáratás. „Egy önhöz beszélő képviselőtársának hátat fordít és elhagyja termet, ez jól leírja, hogy milyen ember ma Magyarország második számú közjogi méltósága, az Országgyűlés elnöke. Szégyen” – közölte Németh Balázs az Index összefoglalója szerint.

Én a turizmussal kapcsolatban szólaltam fel, az egyik fideszes képviselő pedig a költségvetési vita időkeretét is a lejáratásomra próbálta használni. Az ülésvezető elnök szerint a hazug lejáratás belefért a költségvetési vita tárgyába, és nem utasította rendre a képviselőt. Én biztosan holnap is dolgozni megyek be az Országházba. Azt teszem, amire bizalmat kaptam a választóktól – kontrázott már a Facebook-oldalán Forsthoffer Ágnes.