A kétoldalú kapcsolatok és a gazdasági együttműködés erősítését szorgalmazta Hszi Csin-ping kínai elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök keddi sencseni tárgyalásukon, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) vezetőinek csúcstalálkozója előtti napon.

A kanadai miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a felek megállapodtak abban, hogy folytatják az egymással szembeni vámok könnyítését. Kína 2027. január 1-jétől 2028 végéig felfüggeszti egyes kanadai termékekre, köztük a legtöbb fagyasztott sertéshústermékre, garnélarákra és puhatestűekre, valamint a tengeri uborkára és a grönlandi laposhalra kivetett pótvámok alkalmazását. Az intézkedés mintegy 400 millió kanadai dollár értékű exportot érint.

Kanada cserébe 2028 végéig meghosszabbítja egyes kínai acél- és alumíniumtermékekre vonatkozó vámkedvezményeit, és bővíti a kedvezményes vámtarifájú termékek körét 23 acél- és kilenc alumíniumgyártmánnyal. Ezek olyan termékek, amelyekből nincs elegendő kanadai kínálat, vagy amelyeket nem gyártanak az országban.

A felek ezenkívül elkötelezték magukat a kereskedelmi akadályok további csökkentése mellett.

Hszi kiemelte, hogy a kétoldalú kapcsolatok javítása és fejlesztése mindkét ország érdekeit szolgálja, egyúttal hozzájárul a világ békéjéhez, stabilitásához, fejlődéséhez és jólétéhez. „Ez a helyes választás” – fogalmazott.

Carney hangsúlyozta, hogy az utóbbi hónapokban megélénkültek a két ország közötti kapcsolatok, kiszámíthatóbbakká és stabilabbakká váltak. Úgy vélte, a kétoldalú kereskedelmi viszony stabilizálódása annak a jele, hogy Kanada és Kína szélesebb körben is képes gyakorlatias együttműködéssel megoldani ellentéteiket.

A kanadai tájékoztatás szerint a felek a pénzügyi szolgáltatások piacára való bejutás megkönnyítéséről és a pénzügyi felügyeletek együttműködésének erősítéséről is tárgyaltak. 2027-ben kanadai kereskedelmi küldöttség utazik Kínába, hogy közösen elindítsanak egy programot a kanadai kis- és középvállalkozások jelenlétének erősítésére a kínai online piactereken.

A légiközlekedési kapcsolatok is bővülnek: az Air Canada 2027 májusában járatot indít Vancouver és Kanton (Kuangcsou) között, és a kínai légitársaságok is növelik járataik számát Kanadába.

Ottawa Pekinggel folytatott közeledésének hátterében a Washingtonnal megromlott kapcsolatai állnak. A találkozó előtti napon a kanadai kormányfő arról beszélt, hogy országa a kínai autógyártók felé fordulhat, ha a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott kereskedelmi tárgyalásokon nem sikerül biztosítani az integrált észak-amerikai autóipar fennmaradását.

A két vezető januári megállapodásának eredményeképpen Kanada 6,1 százalékos vámmal enged be a piacára kezdetben évente legfeljebb 49 ezer kínai gyártású elektromos autót, és később fokozatosan növeli ezt a kvótát. Kína cserébe egyebek mellett 85 százalékosról 15 százalékosra csökkentette a kanadai repcére kivetett vámját.