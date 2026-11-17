Magyar Péter viszonválaszában azt mondta, az egész Tisza-frakció és sok millió magyar ember nevében kiáll Forsthoffer Ágnes házelnök mellett, és visszautasítja azt „az egészen méltatlan, galád és hazug rágalomhadjáratot”, amelyet Németh Balázs (Fidesz) folytat ellene „minden ténybeli alapot nélkülözően”.

Toroczkai Lászlónak (Mi Hazánk) a kormányfő azt mondta: örül, hogy a frakcióvezető visszakozott az eddigi álláspontjától. Talán megértette, hogy

tízből kilenc Mi Hazánk-szavazó nem azért voksolt a pártra, hogy „a maffia süllyedő csónakját” próbálják fenntartani a víz felett.

Úgy vélte, a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság elnökeként Toroczkai László gyenge, hiszen alapvető kérdéseket nem tesz fel. Nem távolítják el a képviselőt a vizsgálóbizottság éléről, de majd megnézik „azt az üres jelentést”, amelyet letesz az asztalra, és utána a magyar hatóságok majd elvégzik helyette a munkát – jelentette ki.

A miniszterelnök közölte: úgy tűnik, Rétvári Bencénél (KDNP) is „fordult” valami, észrevette, hogy talán kevés az, amit hétfőn itt előadtak, de Seszták Miklós még mindig politikai fogolyként szerepel az oldalukon. Ha a KDNP-n múlik, most is itt ülne Seszták Miklós a parlamentben – tette hozzá.

Magyar Péter az ellenzéki képviselőket amiatt is számon kérte, hogy a költségvetés hétfőn kezdődött vitájában szerinte nem vagy kevesen voltak jelen az ülésteremben.

Arról beszélt: a 2027-es költségvetés 2,5 millió embernek csökkenti az adóját, duplájára emeli a családi pótlékot, és jövőre többet fordítanak a családokra, mint a korábbi Fidesz–KDNP kormány. Az előző kormánypártokat azzal vádolta, hogy úgy hazudtak a költségvetésről, mint 2006-ben Gyurcsány Ferenc, volt miniszterelnök és egy „összeomlott, csődbe vitt ország” költségvetését adták át az új kormánynak. A Tisza-kormánynak és Kármán András pénzügyminiszternek köszönhető, hogy Magyarország nem ment csődbe – hangsúlyozta.

Arra is kitért: „nem is olyan sokára” lesz olyan Állami Számvevőszék, amely megteszi a szükséges feljelentéseket a korábbi kormánypártok közpénzből folytatott kampányköltései ügyében.

A miniszterelnök Rétvári Bencét, a KDNP frakcióvezetőjét a magánegészségügy legnagyobb lobbistájának is nevezte, azt állítva, hogy a volt belügyi államtitkárnak köszönhetően 10 milliárdokat adtak magánkórházak fejlesztésére.

A kormány nővédelmi intézkedéseiről szólva arra szólította fel a KDNP-t, hogy nyilatkozzon, támogatja-e az esemény utáni tabletta vénykötelességének eltörlését. Név szerint szólította meg Juhász Hajnalka KDNP-s képviselőt, akit arról kérdezett, elfogadhatónak tartja-e Takács Péter fideszes képviselő, volt egészségügyi államtitkárának nyilatkozatát, ami szerint egy ilyen döntés után a fiatalok „cukorkaként fogják bekapdosni” az esemény utáni tablettát.

Arra szólította fel a KDNP-t és a többi ellenzéki pártot is, hogy ne mossák össze az abortusztablettát az esemény utánival.

A miniszterelnök egy fiatal pár elképzelt esetét is felvázolta beszédében, majd arra is kitért, hogy ő maga is szembesült ilyen helyezettel, egy bekiabálás után pedig azt mondta: nem csodálja, hogy Németh Balázs fideszes képviselővel nem fordult elő ilyen. A házelnök a megjegyzés miatt figyelmeztette a miniszterelnököt, és a bekiabáló ellenzéki képviselőket is.

Bóka János Fidesz-frakcióvezető európai csúcs kapcsán megfogalmazott kérdéseire Magyar Péter azt mondta: nem volt témája az uniós csúcsnak Ukrajna támogatása és a következő uniós költségvetés, ugyanakkor beszéltek a mesterséges intelligencia veszélyeiről.

A miniszterelnök arról is beszélt: az éjjel orosz dróntámadás érte Munkács városát, ezért most már az ellenzéknek is ideje lenni befejezni az uszítást és a hazudozást, és kiállni végre nem csak szavakban a kárpátaljai magyarok mellett. A kormányfő kifejtette: most kapta a tájékoztatást a támadásról, „szerencsére áldozat nincsen”.

Magyar Péter azt kérte az ellenzéki képviselőktől, hogy gondolják át az orosz-ukrán háborúhoz való viszonyukat, hiszen eddig sokszor az volt a hivatkozási alap, hogy legalább Kárpátalját, a magyarlakta településeket nem támadják.