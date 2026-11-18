A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) november 18-án kétezer olyan magánszemélyt figyelmeztet lehetséges mulasztására, akik 2025-ben olyan ingatlant adtak el, amelyet öt éven belül – tehát 2021-ben vagy később – vásároltak, és ebből több mint egymillió forint jövedelmük származott, azonban idén nem vallották be.

Az adóhivatalban összevetik a földhivatali adatokat a magánszemélyek szja-bevallásaival, tehát biztosan kiderül, ha valaki elmulasztotta bevallani az ingatlan- és telekértékesítésből származó jövedelmét. A NAV célja a jogkövetésre, adótudatosságra ösztönzés, ezért elsőként figyelmeztet. Lehetőséget ad az szja-bevallásból „kifelejtett” tétel önkéntes korrigálására.

Aki ilyen levelet kap, az online, az eSZJA-felületen felülvizsgálhatja idei bevallását, és ha szükséges, ott rögtön önellenőrzéssel pótolhatja, javíthatja is. Érdemes minél előbb lépni, ugyanis az önkéntes javítással az egyébként is fizetendő adót és az önellenőrzési pótlékot kell csak megfizetni – írják.

„Éppen ezért azoknak is célszerű egy pillantást vetniük idei szja-bevallásukra, akik most ugyan nem kapnak levelet, de tudják, hogy elmulasztották az adófizetést ingatlanügyletük után. Aki időben lép, nemcsak az ellenőrzéseket, hanem a jelentős összegű szankció megfizetését is elkerülheti.”

Nem minden ingatlaneladás után kell szja-t fizetni. Ha például az eladott ingatlant legalább öt éve – vagyis ebben az esetben 2020-ban vagy korábban – szerezte a tulajdonosa, vagy később ugyan, de az igazolt, elszámolható költségek elérik a bevételt, nem keletkezik adóköteles jövedelem. Minden más esetben viszont

15 százalék szja-t kell fizetni.

Ha valaki nem tudja eldönteni, rendben van-e bevallása, a NAV honlapján számos magyarázó segédletet talál, például az Ingatlan-adásvétel című tájékoztató és a 9. számú információs füzet részletesen ismerteti az adózási szabályokat, a 23. számú információs füzet pedig az önellenőrzés menetét. Ha pedig biztos, hogy mulasztott, az ingatlanügyletek bevallásáról rövid oktatóvideó is segíti az eligazodást – zárul a közlemény.