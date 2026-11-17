Nyílt levélben tiltakozik a kormány 2027-re tervezett bírói béremelési konstrukciója ellen a Magyar Bírói Egyesület (Mabie). A szervezet szerint a költségvetési törvényjavaslatban szereplő intézkedések nem oldják meg a bírósági szervezetrendszerben kialakult bérfeszültségeket, sőt tovább mélyíthetik a Kúrián, illetve az alsóbb bíróságokon dolgozó bírák közötti jövedelmi különbségeket – írja a Magyar Nemzet.

A Mabie november 16-án közzétett, Nyílt levél a döntéshozóknak! című felhívásában csalódottságának és tiltakozásának adott hangot amiatt, hogy megítélésük szerint a kormány ismét figyelmen kívül hagyta a bírói kar szakmai és érdekképviseleti szerveinek javaslatait. Az egyesület úgy látja, az érdemi egyeztetések elmaradása és a tervezett illetményalap-emelés végletesen kettészakíthatja a bírósági szervezetet.

A szervezet szerint a problémák gyökerei a 2024 novemberében megkötött négyoldalú megállapodásig nyúlnak vissza. Az egyezséget az igazságügyi miniszter, az Országos Bírósági Hivatal, az Országos Bírói Tanács és a Kúria elnöke kötötte meg. A megállapodás nyomán a kúriai bírák kikerültek az egységes bírói illetményrendszerből, ami a Mabie szerint jelentősen megnövelte a bírósági szintek közötti jövedelmi különbségeket.

Az egyesület külön kiemelte, hogy miközben a kúriai bírák európai szinten is méltó bérezésben részesültek, az alsóbb bíróságokon dolgozó kollégáik esetében ez nem valósult meg.

A korábbi megállapodás alapján a bírói illetményalap három lépcsőben emelkedik: 2025-ben 15, 2026-ban 10, 2027 januárjában pedig további 15 százalékkal. A Mabie szerint azonban a mechanikus, százalékos emelés nem kezeli a rendszer strukturális problémáit, és tovább növelheti a különbséget a különböző bírósági szinteken dolgozók fizetése között.

A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy már 2026 júniusában eljuttatta az igazságügyi miniszterhez saját béremelési javaslatát, amely a bírák arányos jövedelmét és az inflációt követő valorizációt biztosította volna. A nyílt levél szerint erre mindeddig nem érkezett érdemi válasz.

A vita középpontjában az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslata áll, amely a bírói illetményalapot a bruttó nemzetgazdasági átlagkeresethez igazítaná, emellett az alsóbb bíróságokon dolgozók beosztási pótlékát is emelné. A kezdeményezést az Országos Bírói Tanács és a bírósági érdekképviseleti szervezetek is egyöntetűen támogatták. A Mabie szerint a kormányzat részéről azonban teljes hallgatás követte a javaslatot. Az egyesület ezért azt követeli, hogy az Országgyűlés az OBH elnökének előterjesztését változtatás nélkül fogadja el.

A nyílt levél szövege a Magyar Bírói Egyesület honlapján olvasható.