A „fénynap” kifejezés, a fényévhez hasonlóan, távolságot jelent: ez az a távolság, amelyet a fény egy nap, vagyis 24 óra alatt tesz meg. A fény sebessége másodpercenként körülbelül 300 ezer kilométer, egy fénynapnyi távolság körülbelül 25,9 milliárd kilométer.

A Voyager–1 űrszonda, amely az emberiség által épített tárgyak közül eddig a legmesszebb jutott az űrben, a számítások szerint 2026. november 18-án, szerdán (magyar idő szerint körülbelül 11 óra 16 perckor) éri el az egyfénynapnyi távolságot a Földtől.

A Voyager sebessége egyébként óránként több mint 61 100 kilométer az űrben. Az űrszonda csaknem 50 éve száguld a végtelen sötétségben, 1977 szeptemberében bocsátották fel.

És hogy valójában milyen „közel” van hozzánk, vagyis hogy az emberiség mennyire kis részét „látja be” valójában az űrben, arra ékes példa, hogy a Voyager egy fénynapnyira van, de a világűr sokmilliónyi csillagja közül a legközelebbi, a Proxima Centauri (más néven Alfa Centauri C) is 4,2 fényévnyire van tőlünk, vagyis több mint 1500-szor messzebb, mint amennyit a Voyager fél évszázad alatt megtett.

A Voyager már régen elhagyta a Naprendszert, és a csillagközi térben halad. Az energiáját plutóniummal működő generátorok biztosítják, amelyek fokozatosan merülnek le, így a NASA mérnökei sorra kapcsolják le a fűtőrendszereket és tudományos műszereket, hogy a 2030-as évekig még tudjanak vele kommunikálni – írja a 24.hu összefoglalója.