Tehetsége révén Endrick már régóta felkeltette az élklubok figyelmét. A Real Madridnál azonban – ahol rendkívül éles a verseny a helyekért, és számos világsztár küzd a pozíciókért – korlátozottak voltak a lehetőségei.

A támadó a múlt szezon második felében kölcsönbe távozott Madridból, hogy rendszeres játéklehetőséghez jusson. Januárban ismét felmerülhet egy ideiglenes váltás lehetősége, amennyiben nem sikerül nagyobb szerepet kiharcolnia a spanyol csapatnál. Úgy tűnik azonban, hogy az Arsenalnak más tervei vannak.

Az „Ágyúsok” véglegesen szeretnék megszerezni Endrickot, nem pedig csupán rövid időre az Emiratesbe csábítani. Ez komoly döntés elé állítja a Madridot: hajlandó-e lemondani egy olyan játékos feletti rendelkezési jogáról, akit hosszú távú tervei részének tekint?

Egyelőre bizonytalan, hogy Endrick örülne-e egy végleges átigazolásnak az Arsenalhoz az új évben. Nem világos, mennyire lenne nyitott arra, hogy végleg elhagyja a Madridot, így bármilyen megállapodás a játékos és a spanyol klub szándékain múlik majd.

Az Arsenal érdeklődése egyértelmű, ám a Team Talk értesülései szerint a Madridnak nem áll szándékában januárban eladni a játékost az „Ágyúsoknak”. A spanyol klub szeretné továbbra is kézben tartani a támadó jövőjét, mivel úgy vélik, még jelentős fejlődési potenciál rejlik benne.

Endrick mindössze 20 éves, és a Madridnál bíznak abban, hogy idővel képes lesz kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket, és a klub kulcsjátékosává válhat. Ez a helyzet megnehezíti a szezon közbeni klubváltást – még akkor is, ha az Arsenal továbbra is keres egy újabb támadót a keret megerősítésére.