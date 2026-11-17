A Kolodko Mihály által készített, talapzatán a PEPE feliratot viselő szobrot a jövőben évről évre olyan alkotóknak ítélik oda, akik saját belső iránytűjüket követve járják egyedi, szabálytalan útjukat – írja a 24.hu összefoglalója.

Bérczes László a díj kapcsán megfogalmazta, hogy azért nevezték el így az elismerést, mert Scherer Pétert mindenki Pepének ismerte. „Aki mostantól évről évre a Pepe-díjat kapja, annak nem Pepe útját kell követnie, mert azt nem lehet. Saját belső iránytűjét követve kell, hogy saját, szabálytalan útját járja, és ezzel gazdagítsa mások életét, magát a világot” – fogalmazott.