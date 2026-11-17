November 16-án a Szkéné Színházban, a májusban elhunyt Scherer Péter emlékére 65. születésnapján barátai, pályatársai és családja körében adták át a róla elnevezett Pepe-díjat, amelyet elsőként Stefanovics Angéla vehetett át – közölte a Nézőművészeti Kft.
A Kolodko Mihály által készített, talapzatán a PEPE feliratot viselő szobrot a jövőben évről évre olyan alkotóknak ítélik oda, akik saját belső iránytűjüket követve járják egyedi, szabálytalan útjukat – írja a 24.hu összefoglalója.
Bérczes László a díj kapcsán megfogalmazta, hogy azért nevezték el így az elismerést, mert Scherer Pétert mindenki Pepének ismerte. „Aki mostantól évről évre a Pepe-díjat kapja, annak nem Pepe útját kell követnie, mert azt nem lehet. Saját belső iránytűjét követve kell, hogy saját, szabálytalan útját járja, és ezzel gazdagítsa mások életét, magát a világot” – fogalmazott.
A Magyar Nemzeti Bank elnöke kedd délután sajtótájékoztatón ismertette a Monetáris Tanács friss alapkamatdöntésének hátterét, Varga Mihály kérdésekre is válaszolt. Elmondta, mire számít a közelgő három hitelminősítéstől, mit gondol a közelgő árrésstop-kivezetésről és az erdőben kiásott húszezres bankjegyek körül kialakult helyzetről.
A pandémia előtti szint nagyjából felére csökkent az OTP bankfiókjainak forgalma, a készpénzes ügyek aránya pedig 50-ről 24 százalékra esett. A személyes ügyintézés azonban nem tűnik el: a bank sajtóeseményén ismertetett friss adatok szerint idén már közel 5 millió alkalommal jelentek meg személyesen az ügyfelek. A bank hosszú távon is számol a fiókokkal, de a rutintranzakciók helyett egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre, tanácsadásra helyezi a hangsúlyt – fejtették ki OTP szakemberei.