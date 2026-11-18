Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, délutántól viszont nagyobb területen csökken a felhőzet.

A nap első felében többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat.

Délután főként a keleti és déli tájakon lehet csapadék.

A délnyugati, nyugati szél időnként megerősödik, zivatarok és intenzív záporok környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, de északkeleten, illetve ahol tartósan szakadozott lesz a felhőzet ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 12 és 17 fok között, az Északi-középhegység területén néhol 12 fok alatt valószínű.