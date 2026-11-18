A kormány szeptember 10-én döntött arról, hogy az addig csak meghatározott termékekre vonatkozó referenciaár-feltüntetési kötelezettséget valamennyi termékre és szolgáltatásra kiterjeszti.

A már korábban érintett élelmiszereknél, italoknál, kozmetikai cikkeknél, valamint tisztító- és háztartási szereknél továbbra is a 2025. május 2-i ár a viszonyítási alap. Az újonnan bevont termékeknél és szolgáltatásoknál a szeptember 10-én érvényes árat kell feltüntetni.

Az előírások az éttermekre, kávézókra, fodrászatokra, autószerelőkre és más szolgáltatókra is kiterjednek. A vállalkozásoknak saját honlapjukon is közzé kell tenniük és rendszeresen frissíteniük kell árjegyzéküket.

Az új szabályozás a kormány átfogó intézkedéscsomagjának része, amelynek keretében meghosszabbították az energiaárak emelkedésének hatásait enyhítő támogatásokat, és új fogyasztóvédelmi, szociális, valamint családtámogatási intézkedéseket vezettek be.

Az árfeltüntetési szabályokat eredetileg október 1-jétől alkalmazták volna, a kormány azonban a vállalkozók kérésére november 17-ig halasztotta a bevezetésüket, hogy több időt biztosítson a felkészülésre.

Ante Susnjar gazdasági miniszter szerint az intézkedés megkönnyíti az árak összehasonlítását, és erősíti a versenyt. Jelezte, hogy az ellenőrök kezdetben bírságolás helyett figyelmeztetik és tájékoztatják a szabályokat megsértő vállalkozásokat.

A Vállalkozók Hangja (Glas poduzetnika) nevű érdekképviselet szerint az új előírások különösen a kisvállalkozásokat sújtják. A szervezet felmérése alapján

a megkérdezettek 49 százaléka a megnövekedett költségek miatt áremelést tervez.

Az érdekképviselet a szabályozás előkészítését is kifogásolja. A társadalmi egyeztetés november 13-án zárult le, a 866 beérkezett észrevételre adott válaszokat pedig két nappal később tették közzé. A szervezet szerint kérdéses, hogy a felvetéseket ilyen rövid idő alatt érdemben figyelembe vették-e, ezért az eljárás soron kívüli vizsgálatát kérte az illetékes hatóságoktól.

A Vecernji List emlékeztetett arra, hogy a horvát alkotmánybíróság 2023-ban már megsemmisített egy más tárgyú kormányrendeletet a társadalmi egyeztetés hiányosságai miatt, hangsúlyozva, hogy az érintettek véleményezési lehetősége nem puszta formaság. A lap szerint a korábbi döntés a mostani árfeltüntetési szabályok jogszerűségével kapcsolatban is kérdéseket vethet fel.