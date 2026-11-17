A lányt a járdáról egy közeli sövénybe sodorta az ütközés Sailauf városában, Aschaffenburg közelében, ahol a tűzoltók fedezték fel a baleset helyszínének vizsgálata során. A rendőrség szerint a mentők már nem tudták megmenteni a lány életét.

A rendőröknek hétfő este tűnt fel a 32 éves sofőr autója, amelynek rendszáma körözés alatt állt. Amikor megpróbálták megállítani a járművet, a férfi gázt adott és elmenekült, figyelmen kívül hagyva a többszöri felszólításokat, hogy álljon félre – közölte a rendőrség.

Sailaufban a sofőr jobbról megelőzött egy másik járművet, felhajtott a járdára, majd visszatérve belecsapódott egy előtte haladó járműbe. Ebben az autóban egy anya utazott 6 éves gyermekével, ők könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Az előzetes vizsgálatok szerint a 13 éves lányt akkor gázolta el a sofőr, amikor a járdán próbált elmenekülni.

A sofőrt és 34 éves utasát egyaránt őrizetbe vették. Mindketten megsérültek, és kórházban ápolják őket.

A rendőrség közlése szerint a nyomozás kiterjed az illegális autóversenyben való feltételezett részvételre és egy emberölési bűncselekményre is.