Valótlant állít az Akadémiai Dolgozók Fóruma, a Tudományos és Technológiai Minisztérium mintegy 5000 kutató nevében bocsánatkérésre szólítja fel – a ma már mindössze néhány tagot számláló – ADF vezetését! – írta Horváth Péter a Facebookon.

Az államtitkár a posztban hangsúlyozta: nem felel meg a valóságnak az ADF azon állítása, amely szerint a kutatóhálózatról szóló törvénymódosítás érdemi egyeztetés nélkül készült volna. A tervezetet a minisztérium a tudományos közösséggel, a Magyar Tudományos Akadémiával és az érintett kormányzati szervekkel május óta folytatott egyeztetés eredményeként dolgozta ki.

Ennek keretében Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter és az MTA elnöke közös kerekasztalt hívott össze kutatóközpont-vezetők és kutatók részvételével. A tárca rendszeresen tárgyalt az Akadémia vezetésével, kutatóintézet-vezetőkkel és több tudományterület kutatóival, valamint egyeztetett a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével és az ADF elnökségével is. Hangsúlyozta: a jogi és költségvetési előkészítésben az Igazságügyi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium is részt vett, a közigazgatási egyeztetésen beérkezett 189 oldalnyi észrevételt a minisztérium tételesen feldolgozta.

A kutatók szakszervezete a törvény alapján szavazati jogú tagot delegál a kutatóhálózat legfőbb döntéshozó testületébe, ilyen eddig nem volt – szögezte le Horváth Péter, kiemelve, hogy a kutatóhálózatban több mint ötezer munkatárs dolgozik, az ADF ellenben egy néhány tagú egyesület, nem biztosítja a „kutatói közösség reprezentatív képviseletét”, az elnöknek pedig tudományos fokozata sincs.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a javaslat hat év után visszaadja a kutatóhálózatot a Magyar Tudományos Akadémiának: az Akadémia gyakorolja az alapítói jogokat, és kiadja az alapító okiratot; három tagot delegál a Vezetőtestületbe, és a miniszterrel közösen javasol elnököt; előzetes hozzájárulása nélkül kutatóintézetet nem lehet létrehozni vagy megszüntetni. Ezen kívül az MTA elnöksége hagyja jóvá a hálózat éves tervét és beszámolóit, a kutatóhálózat elnöke évente beszámol az MTA Közgyűlésének, a kutatóhálózat költségvetése az MTA költségvetési fejezetébe kerül és az ELTE-hez került négy bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóközpont visszatér az egységes hálózatba – tette hozzá.

Horváth Péter úgy fogalmazott, a javaslat szigorú és átlátható működést ír elő: a vezetőtestület tizenegy szavazati jogú tagjából legalább tíz tudományos fokozattal rendelkezik; a testületnek nem lehet tagja országgyűlési képviselő, politikai vezető, kormánybiztos, miniszteri vagy miniszterelnöki biztos, és az sem lehet tag, aki ilyen tisztséget az előző egy évben töltött be.

Az államtitkár arra is kitért, hogy a vezetők vagyonnyilatkozatát az Integritás Hatóság ellenőrzi, a vezetői díjazás első alkalommal kap törvényi felső határt, az állam ellenőrizheti a gazdálkodás célszerűségét, hatékonyságát és szabályszerűségét, a gazdasági tevékenységet pedig elkülönítve kell nyilvántartani, és a törvény hatálybalépésével megszűnik a HUN-REN Irányító Testületének, felügyelőbizottságának és vezérigazgatójának megbízatása.

A kutatók munkaviszonya a munkabér összegének megtartásával folytatódik, a hálózat működése egyetlen napra sem szakad meg – húzta alá Horváth Péter, aki arról is beszámolt, hogy az ELTE-hez került négy kutatóközpont munkatársainak bérrendezésére megközelítőleg 4 milliárd forint biztosított, a 2027-es költségvetési javaslat az MTA támogatását 20 százalékkal, a kutatóhálózatét pedig 7,5 százalékkal növelné.

A törvénytervezet társadalmi egyeztetése folyamatban van, a Tudományos és Technológiai Minisztérium a beérkező javaslatok alapján véglegesíti a tervezetet – közölte az államtitkár.

A tárca arra kéri az érintetteket, hogy a kifogásolt rendelkezések megjelölésével küldjék meg javaslataikat – írta.