A holland légiforgalmi irányítás szerint a zavarok az amszterdami Schiphol repülőtérre tartó járatokat is érintették – írja az airportal.hu.

A november 9-én este történtek során a zavarok

a holland és

az északi-tengeri légtér mellett

Kelet-Anglia, valamint

Északnyugat-Németország

térségére is kiterjedtek. A holland légiforgalmi irányítás tájékoztatása szerint a Schipholra tartó hét repülőgép személyzete jelzett navigációs problémát.

Az NRC holland lap beszámolója szerint egy Lufthansa-járat pilótája 18:21-kor jelezte először az első rendszer meghibásodását, majd röviddel később a második kiesését is jelentette. Két perccel korábban egy KLM-gép személyzete mindkét műholdas navigációs rendszere hibájáról számolt be, de az Air France pilótái szintén navigációs problémákat jeleztek.

A műholdas navigáció kiesése vagy zavarása önmagában nem jelent közvetlen veszélyt a modern utasszállító repülőgépekre, amelyek többfajta, egymástól független navigációs rendszerrel rendelkeznek. A személyzet például inerciális navigációt vagy földi rádiónavigációs berendezéseket is használhat, a légiforgalmi irányítás pedig szintén segítheti a pilótákat.

A holland légiforgalmi irányítás hangsúlyozta, hogy a november 9-i eset során a repülésbiztonság nem került veszélybe. A holland digitális infrastruktúráért felelős felügyeleti hatóság vizsgálja az esetet.

Az Északi-tenger térségében egyébként már négy hónappal korábban is jelentettek hasonló zavarokat.

John Wiseman amerikai adatelemző a repüléskövetési adatok alapján a zavarok lehetséges forrását a holland Texel-szigettől északra lokalizálta. A jelek egy hajóról származhattak. Az érintett térségben a kérdéses időpontban hat, orosz zászló alatt közlekedő hajó tartózkodott, de egyelőre nem bizonyított, hogy a hajók okozták a GPS-zavarokat. Amint korábban megírtuk, november elején számos hamisnak bizonyult bombafenyegetés okozott fennakadásokat az európai légtérben.