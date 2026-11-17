Nem sikerült megnyernie a Nemzetek Ligája-csoportdöntőt Észak-Írország ellen a Marco Rossi vezette magyar labdarúgó-válogatottnak hazai pályán (1-1), így tavasszal pótvizsgára kényszerül az A-ligába jutásért egy kiesőjelölt elitligás ellen, míg az edzőjét nélkülöző északír csapat már biztosan a legjobbak között szerepel a következő kiírásban.

A mérkőzést a magyar főszereplők a közvetítő M4 Sportnak értékelték.

Bolla Bendegúz (a kezdőrúgás előtt, kényszerből állították be): egyelőre nem tudom szavakba önteni, mi játszódik le bennünk. Két helyzetük volt a második félidőben, bedobás után, lecsorgóból, az egyiket eltalálták. A mi játékunk rendben volt, uraltuk a mérkőzést, a végén úgy benyomtuk őket, hogy ki sem jöttek a félpályáról, de nem tudtuk begyötörni a győztes gólt. Sallai Roland elvesztésével kulcsjátékos esett ki a kezdőrúgás előtt, fejben készen álltam. Sajnálom, hogy így alakult.

Csinger Márk (védő): mi irányítottuk az egész mérkőzést, két helyzetük volt összesen, egyet berúgtak. Sajnos nincs „ha”. Természetesen első helyet szerettünk volna a csoportban, de jön a tavasz, és úgy fogunk kimenni a pályára a következő ellenféllel szemben, hogy nyerni szeretnénk. Nem ez volt a legszerencsésebb pillanatom az évben, de az év egészét tekintve nem panaszkodhatom, kiigazoltam Hollandiába.

Tóth Balázs (kapus, gólpasszt adott): nagy valószínűséggel eltört a kezem, indulok a kórházba, nem mozdul... Egy védés alkalmával történt. Sajnálom, nem tudtuk őket feltörni. A gól előtt, amikor megkaparintottam a labdát, láttam, hogy Varga Barnabás egyedül van elöl egy védővel, tudtam, hogy világklasszis csatár. Olyan hangulatban voltunk, hogy mindenképp győztünk, még az is jó előjel volt, hogy győzelemmel érkeztek ide az északírek, de most már a rájátszásban kell bíznunk.

Marco Rossi (szövetségi kapitány): abszolút csalódott vagyok, mindent megtettünk, ami tőlünk telhető. A játékosok és a helyzetek alapján is megvoltunk, de vannak olyan mérkőzések, amikor csak szögletek, bedobások számítanak. A két középső védőnk nagyon megküzdött ezzel a fizikális játékkal. Sokkal több helyzetünk volt, de nem tudtunk érvényesülni. Nagyon hiányzott Willi Orbán és Sallai Roland, de megmondtam a srácoknak, hogy elégedett vagyok velük, büszke vagyok rájuk. A hozzáállásra nem lehetett panasz. Azt szoktam mondani, hogy elég, ha emelt fővel tudnak lejönni a pályáról a fiúk, és most ez a helyzet. Mind a hat mérkőzésen a javunkra szólnak a statisztikák. Ha az első mérkőzésen nem kapunk ki... de nincs helye annak, hogy ha. Személyesen feldúlt vagyok, amikor azt látom, hogy tavaly az ír, idén az északír játékosok a mi pályánkon ünnepelnek. Sok mindent jól csináltunk, de ezt nem akarom ennyiszer ismételni. Minimális lehetőséget engedtünk az ellenfélnek, de ezt is gólra tudták váltani.

Bozsik Péter egykori szövetségi kapitány: küzdöttünk, szervezettek voltunk, de igazán nagy helyzetig mi sem jutottunk el. Ahogy múlt az idő, egyre több kockázatot kellett vállalni, de a szükséges pontosság most nem volt meg. Kiegyensúlyozott négyes volt ez a csoport, a kis gólkülönbség mutatta is ezt. Sallai Rolandot 6 meccsből 5-öt nélkülöznünk kellett, a mi szintünkön egy-egy kulcsjátékos hiánya nem fér bele, még ha fiatalok is mutatkozhattak be a helyükön.

Gera Zoltán korábbi válogatott támadó középpályás: jól kezdtünk, amíg az ellenfél nem cserélt, egyértelműen domináltunk, aztán a cserékkel bontani kezdték a csapatjátékunkat, ez volt az a rövid momentum, amelyen elment a mérkőzés. Összességében az északírek nem tettek sokat ezért az egy pontért, de elrontották a játékunkat. Az utolsó 15 percben azt hittem, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. Varga Barnabás most ott volt a pályán, be is talált, az idegenbeli mérkőzések jól sültek el, ebben nem volt probléma. Azért ez egy jó sorozat volt, a pótselejtezővel pedig adott a feladat.

Dragóner Attila korábbi válogatott védő: az északírek fegyelmezett, zárt védekezést mutattak, egy gólt kaptak 6 meccs alatt, veretlenül nyerték a csoportot, eredményesek voltak, ezért elismerés jár nekik. A mi játékunkon azt éreztem, hogy megyünk előre, nagyon akarjuk, de valamiért nem megy. Sallai mellett Willi Orbán és Tóth Alex is hiányzott. Volt azért reális esélyünk a győzelemre, az 5. percben Szoboszlai Dominik kapufát lőtt. Nem kaptunk ki, csak nem tudtunk nyerni.

Az NL-pótselejtezőre tehát márciusban kerül sor, a lehetséges ellenfél: Horvátország, Dánia, Szerbia, Wales.