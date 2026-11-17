Pillanatnyilag az ügyészségi információk adagolása még a kezdet kezdetén tart – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában a politikai-jogi elszámoltatással, a kormány által Tisztítótűznek hívott folyamattal összefüggésben Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója. Hozzátette ugyanakkor: keveset tudni arról, hogy voltaképpen mi a tétje az eljárásoknak.

„Jó néhány volt fideszes miniszter, államtitkár van már börtönben. Azért ilyenkor már lehetne éppenséggel valamivel többet tudnunk a részletekről, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a pénzásásos történetben is

majd milyen módon fogják adagolni az információkat,

mert egyelőre pillanatnyilag csak annyit tudunk, hogy több helyszínen kiástak, illetve megtaláltak hatalmas nagy összeget” – utalt a KDNP-s Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter és jelenleg is országgyűlési képviselő ellen indult eljárásra.

Szerinte egy ilyen helyzetben azt lehet mondani, soha nem látott politikai szituáció van Magyarországon, legalábbis '90 óta soha nem látott, ami egyfelől „alkalmas arra”, hogy a Tisza szavazói számára egyértelmű bizonyságot adjon arról, hogy

a kormány elszánt, le akarja nem hogy váltani a régi elitet, hanem el akarja számoltatni, sőt meg is akarja szüntetni,

„meglátjuk, hová fut ez ki”.

A legfrissebb kutatások szerint a Tisza tábora egyébként nem csökken, hanem épp nő. Ebből az a következtetés nyilvánvalóan levonható, hogy a tábornak tetszik, amit a kormány csinál. Ezzel kapcsolatban Csizmadia Ervin úgy vélekedik, érdemes onnan kiindulni, hogy Magyarországot pillanatnyilag egy olyan politikus vezeti, aki sokáig a Fideszben volt, de azt már kevesen mondják, hogy itt egy olyan jelenséggel állunk szemben, amit a kiugrott személy köré csoportosíthatunk.

„Van egy ember, aki hosszú időn keresztül csinált mondjuk rossz dolgokat. Benne volt valamiben, amiről azt gondolja, pláne a folyamat végén, hogy azok nem voltak jó dolgok. Ennyiben

Magyar Péter nem is biztos, hogy nagyon sok fideszes politikustól különbözik.

Ez nagyon lényeges dolog. Mert lehet, hogy rajta kívül rengetegen voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy ami ott megy, az már egy idő óta nem jó. A különbség az, amit én úgy nevezek, hogy kiugrott személy szindróma, és itt nemcsak a házassági válságáról van szó, mert túlságosan eluralja a közéletet az ő kapcsolata Varga Judittal; miért nem hat a közvéleményre a Varga Judit sztori? Azért, mert nem ez a dolognak a legfontosabb rétege,

a legfontosabb réteg az, amit én úgy neveznék, hogy kiugrott személy, aki képes arra, hogy élete egy bizonyos pontján azt mondja, hogy elege van saját magából, és szeretné saját magát meghaladni,

szeretné jóvátenni azt, amit eddig tett, vagy amit a pártja a jelenlétében is tett. És most bejött egy ilyen dolog, hogy ő megtisztult, megigazult, majdhogynem azt is mondhatnám, hogy megdicsőült” – ecsetelte a politikai elemző.

Magyar Péter szerinte pálfordulást hajtott végre, e mentén a Fidesz szerinte abban hibázott, hogy csak az árulásmotívumot nézi az esetében, nem azt, hogy miért sikeres.

Egy filmes példát hozva úgy fogalmazott: Denzel Washingtont sem az árulása vitte oda, ahová vitte, és nem is ezért szeretik az emberek A Védelmező című filmet, „hanem egyfelől benne van az a mérhetetlenül finom távolság, ami a jó és a rossz között van, mert általában tényleg ezeket egymással szembe szoktuk állítani, »eddig rossz voltam, de lehet belőlem jó«”.

Exterde Tibor beszélgetése alább megtekinthető, meghallgatható.