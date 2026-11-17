Szolnoknál a következő időszakban tartósan 0 centiméter körüli vagy azt meghaladó vízállásokra lehet számítani, a további esőzések a vízszintek emelkedését idézhetik elő – írták.

Az igazgatóság felhívja a hajók, csónakok, úszóművek és stégek tulajdonosainak, üzemeltetőinek valamint a kompok működtetőinek figyelmét, hogy készüljenek fel a vízszintemelkedésre és az uszadék megjelenésére. Gondoskodjanak a vízi eszközök biztonságos lekötéséről és tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket – olvasható. Azt kérik, hogy fokozottan figyeljék a vízállás változását és ügyeljenek a biztonságra.