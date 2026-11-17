Egyelőre nem tudni, miért menesztette kedden azonnali hatállyal Horváth Péter Jánost, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját Kapitány István, de a tárcavezető a Facebookon bejelentette, hogy Vigh Károly áll a jövőben az atomerőmű élén.

Az új vezetőről azt írta, hogy több mint 22 éve dolgozik az atomerőműben, ahol a ranglétrát végigjárva, reaktoroperátorból és blokkügyeletesből lett felsővezető. 2024 óta az erőmű üzemviteli igazgatójaként több mint 800 munkavállaló munkáját irányítja.

„Vezetése alatt jelentős eredményeket értek el az atomerőmű működési hatékonyságának javításában, a főjavítások határidőre történő befejezésében és a blokkok visszaindításához kapcsolódó késedelmek csökkentésében. Igazi csapatember, aki vezetőként is a közös munkára, a kollégái szakértelmére és fejlődésére épít. Gépészmérnöki és atomerőművi üzemeltetési szakmérnöki végzettsége mellett közgazdász képesítéssel is rendelkezik, szakmai tapasztalatait pedig a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a Nukleáris Üzemeltetők Világszövetsége nemzetközi programjaiban is bővítette” – olvasható a bejegyzésben.

A gazdasági és energetikai miniszter a posztban kiemelte: a Paksi Atomerőmű biztonságos, megbízható és gazdaságos működése Magyarország energiaellátása szempontjából kiemelt jelentőségű.