„My name is Bond, James Bond” – kevés klasszikusabb mondat van a film világában. James Bondot, a brit korona magányos és zaklatott sorsú ügynökét alakította már Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, utoljára pedig Daniel Craig, és a filmek hűen tükrözték az aktuális korszak szellemiségét.

A sorozatot gyártó MGM stúdiót milliárdokért az EU-val való kötélhúzás után kivásárló Amazon hétfőn jelentette be a következő James Bond személyét: a brit Robert Pattinsont – és az AI jóvoltából már meg is jelent az első elképzelt filmelőzetes vele.

Szakmai bennfentesek szerint az Amazon azért választotta őt, mert generációkon átívelő vonzerővel bír. A Gen Z számára az Alkonyat-filmek sztárja, mások a sokoldalú színészt látják benne, aki egyaránt el tudta játszani David Cronenberg Cosmopolis-filmjében az életunt milliárdos befektetőt, a tetszési indexet hajhászó cinikus tévést az idén vászonra került Primetime-ban, a kérő Antinooszt az Odüsszeiában, vagy az igazságosztó hőst a Batman akciódús, sötétebb új változatában.

A kérdés igazából az, hogy Pattinson hogyan tud majd hátat fordítani a sok különböző szerepnek, és Bondra koncentrálni.

Barátja, Brad Pitt mindenesetre örült a hírnek, amikor meglepték vele egy gyorsinterjúban, és azt is elmondta: szívesen lenne Bond-rosszfiú.

Maga Pattinson egy nyilatkozatban úgy fogalmazott: „életre szóló megtiszteltetés a szerep, azt mondani, hogy megvalósult az álma, nem is tudja visszaadni az érzéseit”. Maga a kommüniké ténye pedig jól mutatja, hogy a Bond-szereppel immár bekerült a nagyvállalati gépezetbe, amelyben értéket hozó befektetésként kezelik.

Hírek szerint Pattinsont egy ötösre szűkített listáról választották ki. A riválisok között volt Dua Lipa popsztár brit színész férje, Callum Turner, Jack Lowden, a Slow Horses című vitriolos kémsorozat skót szereplője, Josh O’Connor, aki A korona című sorozatból ismert és Nicholas Hoult, aki a Superman és X-Men filmekben tűnt fel.

A 40 éves Pattinson „kinevezését” ugyanakkor nem fogadta széleskörű ováció:

a Hollywood Reporter szerint a Bond-rajongók máris panaszkodnak, mert szerintük a sápadt arcú szépfiú nem igazi alfa-férfi.

(Tegyük hozzá: a Batman-filmben erre mesteri módon rácáfolt).

Valaki azt írta: „krumpliban is láttam már szexibbet”. A moziipar első számú lapja hozzáteszi, hogy még a magát kigyúró Daniel Craig is kapott kapott beszólásokat, 2005-ben, amikor kiválasztották, épp az volt a baj, hogy nem elég vonzó az arca. Pattinson esetében a brit Daily Mail című lap oldalán szabadultak el a kommentelők: „nincs mágneses vonzereje, letisztult eleganciája, nyers magabiztossága, nem csábító és hiányzik a szemtelen önbizalma” – írta egy hozzászóló.

Egy másik pedig megjegyezte: „egyszerre nem lehet Batmant és Bondot alakítani”. Másoknak nem Pattinson személyével volt problémája, hanem azzal, hogy ezek után nemet mondhat egy sor érdekes szerepre. Emellett egyesek szerint nem Bond, hanem egy Bond-gonosz szerepét kellett volna ráosztani.