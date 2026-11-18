Már több baleset történt ennél a kereszteződésnél, a rendőrök mégis hiába kérik, hogy a kötelező elsőbbségadást mindenki tartsa be. És nem csak azért, mert kötelező!
Akár nyolcórás áramszünet is lehet Budapesten – mutatjuk, hol és mikor
Már több baleset történt ennél a kereszteződésnél, a rendőrök mégis hiába kérik, hogy a kötelező elsőbbségadást mindenki tartsa be. És nem csak azért, mert kötelező!
Megérkezett az év egyik legjobban várt gyorsjelentése: az Nvidia a keddi amerikai tőzsdezárást követően közzétett harmadik negyedéves számaival mind az árbevétel, mind a profit tekintetében felülmúlta az elemzői várakozásokat, amire meredek emelkedéssel reagált az árfolyam a zárás utáni kereskedésben.
Az egyéni vállalkozás szüneteltetése 2027-ben is lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozók átmenetileg felfüggesszék tevékenységüket anélkül, hogy végleg megszüntetnék a vállalkozásukat. Mutatjuk a teendőket!
US President Donald Trump is on a short layover in the Philippine capital, Manila, before heading to China for the unprecedented trilateral meeting.