2027. január 1-jétől teljesen megszűnhetnek a nyugdíj és más ellátások melletti munkavégzés korlátozásai. A közszférában dolgozók is felvehetnék a fizetésük mellett a nyugdíjukat, miközben az öregségi nyugdíjasok munkavállalása továbbra is mentesülne a járulékfizetés alól – hívta fel a figyelmet a közelgő változásokra Farkas András nyugdíjszakértő a legújabb hírlevelében a Portfolio összegzése szerint.

2026. december 31-ig a közszférában dolgozó nyugdíjasok esetében főszabályként még szüneteltetni kell a nyugdíj folyósítását. Ez alól jelenleg csak bizonyos mentesített ágazatok, például az egészségügy, a köznevelés vagy a szociális terület jelentenek kivételt.Januártól azonban a kormány tervei alapján ez a korlátozás megszűnik,

így a közalkalmazottak, a kormánytisztviselők és a hasonló jogviszonyban állók a versenyszférához hasonlóan, minden megkötés nélkül felvehetnék a nyugdíjukat a bérük mellett. Fontos változás az érintettek számára, hogy

akiknek idén a munkavégzés miatt szünetelt az öregségi nyugdíjuk, jövőre jogosulttá válnak a 13. és a 14. havi ellátásra is.

A nyugdíj melletti keresőtevékenység jövőre is a megszokott, kedvező adózási feltételekkel folytatható. A megszerzett jövedelem után a nyugdíjas munkavállalónak nem kell megfizetnie a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot, a munkáltató pedig mentesül a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól.

Farkas András, a „nyugdíjguru” nemrég az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.