Jelentős élénküléssel indult kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások novemberi kampánya, amely még mindig 700 ezer autóst érint – írja sajtóközleményében a Netrisk. A cégnél november első két hetében a kampányos szerződéskötések száma közel 26 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

„A kampányban érintett autósoknak november 11-ig kellett megkapniuk a következő biztosítási évre vonatkozó díjértesítőt. Az új díj jellemzően magasabb az idei díjnál, így egy váltással nemcsak ezt az emelést ellensúlyozhatják, hanem akár az idei díjaknál is kedvezőbb ajánlatot találhatnak: az új kampányos kötéseknél az átlagdíj ugyanis majdnem 3 százalékkal csökkent éves szinten, elérve a 29 ezer forintot.”

„A mostani kampányban az új kötelező biztosításokkal átlagosan 16 százalékos megtakarítást értek el az érintett autósok a korábbi biztosításukhoz képest.”

„Ahogy minden biztosításnál, a régebb óta változatlan szerződéssel rendelkezőknek pedig különösen érdemes ellenőrizniük az elérhető ajánlatokat, mert náluk a megtakarítás lehetősége még nagyobb lehet” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

Az összes, azaz, kampányos és nem kampányos kalkulációk száma 10,2 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest a cégnél. A kampányon kívüli kgfb-kötéseknél is élénkülés látható:

a szerződések száma majdnem 21 százalékkal emelkedett, miközben az átlagdíj 3,7 százalékkal csökkent.

Besnyő Márton ezzel összefüggésben elmondta, hogy a két ügyfélkör összetétele azonban jelentősen eltér, ezért a díjak és a megtakarítások nem vethetők össze közvetlenül.

Az is kiderült a friss adatokból, hogy a kampányos kötések 89 százalékának bónuszbesorolása B10-es, azaz a legjobb kategóriába tartoznak. Ugyanakkor a nem kampányos idei szerződéseknél ez az arány mindössze 18 százalék. Az alapbesorolásnak számító A0 a kampányos kötéseknél mindössze 5 százalékot, a kampányon kívülieknél viszont közel 47 százalékot tesz ki.

A B10-es autósoknál a díjak nagyon alacsonyak, hiszen ők hosszú időn keresztül balesetmentesen közlekedtek, ezt pedig jelentős kedvezményekkel honorálják a biztosítók.

Jelentős különbség mutatkozik a járművek életkorában is: a kampányban biztosított gépjárművek átlagosan 23 évesek, a kampányon kívüli körben pedig mintegy 16 és fél évesek, utóbbi lényegében megegyezik a magyar személyautó-flotta átlagéletkorával. Az év végi kampány így elsősorban egy idősebb gépjármű-állományt és jellemzően hosszabb biztosítási előélettel rendelkező ügyfélkört érint. A díjak összehasonlítása nekik is lehetőséget adhat arra, hogy az új biztosítási évre kedvezőbb ajánlatot találjanak – írja közleményében a cég.