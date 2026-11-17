Jelezte: a Kossuth-díjas magyar színművész, rendező, szinkronszínész, érdemes és kiváló művész, a budapesti Újszínház igazgatójaként kizárólag magyar szerzők darabjainak adott helyet.

A politikus felidézte: a kormánypárti többség korábban két személyi javaslatukra is nemet mondott, előbb Moys Zoltánt, a közmédia korábbi, Hazajáró című műsorának rendezőjét, majd Hal Melinda klinikai szakpszichológust, közgazdászt szavazta le.

Novák Előd közleménye szerint a Mi Hazánk célja a jelöléssel az, hogy „elősegítse a magyar érdekeket szolgáló, kiegyensúlyozott tájékoztatást nyújtó közmédia kialakítását, átláthatóbb, költségeket optimalizáló működéssel”.

Dörner György 1979-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során a Nemzeti Színház, a Katona József Színház és a Radnóti Miklós Színpad tagja volt.

2012. február 1-jén az Újszínház igazgatója lett, 2017-ben pozícióját újabb öt évvel meghosszabbították.

Számos filmben szerepelt, köztük a Rosszemberek, az Uramisten, az István, a király, az Egy kicsit én, egy kicsit te, a Városbújócska, A csalás gyönyöre, a Honfoglalás című produkciókban. Színpadi és filmszerepei mellett szinkronszínészként is ismert, többek között Bruce Willis, Mel Gibson, Eddie Murphy és Michael Douglas magyar hangjaként. Zenét is szerzett, például A végzetes szerelem játéka és a Baal című színdarabokhoz.

A Stílusgyakorlatok című darabban nyújtott alakításáért 1983-ban megkapta a Színikritikusok Díját. Az Érdemes művész címet 1999-ben, a Kiváló Művész címet 2017-ben kapta, 2020-ban Madách-díjban részesült. 2020-ban Kossuth-díjat, 2021-ben Széchenyi-örökség Okmányt kapott.

Dörner György saját meghatározása szerint nemzeti keresztény, nemzeti radikális. A Demokrata 2026. június 10-én megjelent számában aggodalmát fejezte ki az új kormány kulturális politikája miatt. Úgy fogalmazott, hogy az új kormányzatban nem lát hitet, világnézetet és elképzelést. A kulturális élet állapotáról szólva arról beszélt, hogy szerinte a rendszerváltozás óta sem történtek érdemi változások, és továbbra is jelen vannak a kommunista időszakból örökölt reflexek.