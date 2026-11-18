Még mindig folyik a vita arról időnként, hogy a Fidesz képes lesz-e „visszajönni” például akkor, ha például a gazdasági eredmények romlanak – egy olyan helyzetben, amikor a „pénzásós történetre” is egészen sokszínű reakciók érkeznek a Fidesz-KDNP-ből, van olyan jelentősnek mondható politikus is, akinek egyetlen nap alatt is változik a véleménye.

Az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmadia Ervin politológus a helyzetet madártávlatból úgy értékelte: „ez a Fidesz nevű párt egy nagy párt”, ami azt jelenti, hogy nagyon sokféle irányzat tömörül, ennyiben is emlékeztet a régi magyar kormánypártokra.

„Szögezzük le, hogy ahhoz, hogy Magyarországon egy párt hosszú ideig kormányozzon, csak látszólag van egységes ideológiára szüksége, valójában

nagyon sokféle ideológiát tömörít össze. Ha egy ilyen párt kikerül a hatalomból, azonnal széttartó tendenciák jelentkeznek.

Szerintem ezt látjuk most is. Gondoljunk bele: a Navracsics Tibortól Bayer Zsoltig terjedő skálán lévő embereknek nagyon különböző az ideológiai felfogása is, hiszen liberálistól nemzeti radikálisig a Fideszben fű, fa, virág ott volt. Ennek a jelentősége eltörpült korábban, mégpedig azért, mert volt egy közös fő cél. Ez a közös fő cél a nagy magyar kormánypártok esetében külpolitikai jellegű szokott lenni, például hogy valósítsuk meg a korábbinál erősebb nemzeti szuverenitást, verjük vissza az ezt fenyegető külső támadásokat” – fejtegette.

Ez szerinte össze tud hozni különböző csoportokat egy nagy párton belül; vagy az, hogy ők ismerik a társadalom lélektanát, és ebben meg is nyugszanak.

De amikor egy ilyen párt veszít, akkor az első reakció, hogy „úristen, ez hogyan történhetett meg”, és beindul a felelőskeresés.

„Pillanatnyilag ma már ott tartunk, hogy csomóan a Fideszen belül Orbán Viktor felelősségét is feszegetik. Orbán Viktor mondása most, hogy ez nem a felelősségkeresés ideje, és hogy ezen túl kell lépni, de vele szemben számos olyan, Fideszhez közelinek nevezhető elemzőt látok, akik ezt a kérdést is felvetették, meg azt, hogy hogyan lehet, hogy

az igazi okok feltárásához a Fidesz nem jutott el a választásokat követően sem.

Az kétségtelen, hogy Orbán Viktor – és a Fidesznek egy bizonyos köre – azért eléggé lehatárolta, hogy meddig mennek el az elemzésben; odáig eljutottak, hogy a fiatal nemzedéket nem értették, de számos kérdéssel nem néztek szembe” – vetette fel, példaként említve azt, hogy lehet-e olyan külpolitikát vinni, amelyben az EU ellenség.

Amíg pedig nem jutnak el olyan kérdések kitárgyalásáig, amelyek korábban a belső konszezus alapját alkották, addig szerinte a magyar jobboldalnak nem lehet magát konzervatív jobboldalnak nevezni, már ha van még a szavaknak, irányzatoknak jelentőségük – mondta Csizmadia Ervin az InfoRádió Aréna című műsorában.

Exterde Tibor teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.