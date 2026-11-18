A közlemény szerint a Független Közmédia Testület hétfői ülésén döntött az MRTV vezérigazgatói pályázatainak érvényességéről, a beérkezett 27 pályázatból 14 érvényes. A meghallgatásokat a testület a médiatörvény előírásának megfelelően élőben közvetíti a honlapján, a pályázók esélyegyenlőségét sorsolással és egyedi kérdésekkel biztosítja – hangsúlyozták.

Azt írták: a 13 érvénytelen pályázat közül három hiánypótlás után sem felelt meg a formai követelményeknek. Egy pályázó esetében a testület az önéletrajz adatai alapján összeférhetetlenséget állapított meg. Két pályázó nem rendelkezett a médiatörvényben előírt tízéves szakmai tapasztalattal, hat pedig a szintén kötelező tízéves vezetői tapasztalattal.

A felhívás 1. számú melléklete megfogalmazta azt az elvárást, hogy a pályázók kövessék a melléklet szerkezetét, és minden kérdésre válaszoljanak, az ezt nem teljesítő pályázatot a testület ugyancsak érvénytelennek minősítette – tájékoztattak.

Kiemelték: a testület az érvénytelenségi okokat a pályázati felhívásban rögzített szabályok szerint, teljes ülésen, jogi tanácsadó bevonásával tárgyalta meg, majd szavazással döntött. A szakmai és vezetői tapasztalat meglétét elsősorban a pályázók önéletrajza alapján vizsgálta, amelyet a felhívás szerint úgy kellett összeállítani, hogy ez ellenőrizhető legyen. Szükség esetén a szakmai koncepciók releváns részeit is figyelembe vette. Minden pályázót azonos szempontok szerint, az egyenlő bánásmód követelményének megtartásával értékeltek – áll a közleményben.

Hangsúlyozták: az élő közvetítés a testület törvényi kötelezettsége. A médiatörvény előírja, hogy „a meghallgatást a Testület honlapján közvetíti”, a közvetítés pedig a szó általános jelentése szerint élő adást jelent – írták.

A közlemény szerint a testület megvizsgálta, lebonyolíthatók-e a meghallgatások egy napon, a pályázók elkülönítésével, ezt azonban a pályázók magas száma nem teszi lehetővé. „A törvényi kötelezettség teljesítése mellett a testület ezért más eszközökkel biztosítja az esélyegyenlőséget. A meghallgatások sorrendjét sorsolással határozta meg, és minden pályázónak a saját pályázatára épülő, egyedi kérdéseket tesz fel, így a korábbi meghallgatások követése senkinek sem jelent előnyt” – hangsúlyozták, kiemelve, hogy a testület nem egy előre meghatározott elképzelést keres, hanem nyitott minden szakmailag megalapozott koncepcióra.

Az értékelést az előre közzétett pontozási szempontok mellett a jelölt prezentációja, a tartalom hitelessége, a részletkérdésekre adott válaszok és az összbenyomás határozzák meg – áll a Független Közmédia Testület közleményében.

A testület korábban azt közölte, hogy a vezérigazgatói posztra pályázókat csütörtökön és pénteken hallgatják meg.