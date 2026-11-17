Idén eddig majdnem 2000 igazolt kanyarós esetet regisztráltak Európában, a számok Bulgáriában és Olaszországban emelkednek – olvasható a Euronewson. Kontinensszinten azonban a 2000-es szám alacsonyabb lesz, mint a 2025-ös, a havonta publikált év/év adat 2026 szeptemberében 2325 volt, 2025-ben ugyanekkor 10 195.

Mint ismert, a kanyaró (morbilli), a mumpsz és a rózsahimlő (rubeola) elleni védekezés leghatékonyabb módja a kombinált MMR oltás, de az utóbbi időben több tényező miatt is csökkenni kezdett a beoltott gyerekek száma.

Ami Bulgáriát és Olaszországot illeti, mindkét országban feljegyeztek eddig idén 600 kanyarós esetet, igaz, Olaszországban a havi csúcsot jelentő áprilisi 173-as esetszám óta csökkenés van. Bulgáriában viszont tavaly egész évben 2 eset fordult elő, és mivel hamisított oltási igazolványokról tudni, úgy tűnik, kikerült a kontroll alól a fertőzés. Az egyik súlyosan érintett régióban a „beoltott” gyerekek mintegy 60 százalékának nem volt ellenanyaga kanyaró, mumpsz vagy rubeola ellen – nem csoda, hogy az utóbbi két betegségben szenvedő gyerekek száma is megugrott, ezen fertőzések ellen is védene a kombinált oltás.

Az EGT-országokban az ECDC adatai szerint szeptemberig nem jelentettek kanyaró miatti halálesetet.

A kanyaró Európa más részein is megjelenik. Angliában például november 9-ig 1055 megerősített kanyarós esetet regisztráltak. Ukrajna szeptemberig 653 esetet jelentett.

Az ECDC adatai előzetesek, és az év még nem ért véget. Ennek ellenére 2026 eddig nyugodtabb évnek tűnik a kanyaró szempontjából, mint a közelmúlt más időszakai.

Az EGT egész területén 2025 januárja és decembere között 7 655 kanyarós esetet regisztráltak, 2024-ben még több mint 35 000 esetet.